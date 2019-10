Otorgan permisos de exploración de hidrocarburos a dos empresas en área off shore

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Ministerio de Hacienda otorgó permisos de exploración a dos empresas petroleras para tareas de búsqueda de hidrocarburos en un área "off shore" con una extensión total de 4.199,56 kilómetros cuadrados frente a las costas de la Patagonia, mediante la resolución 657/2019 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial.



La resolución otorga a las empresas Exxonmobil y QP Oil and Gas un permiso de exploración con el objeto de realizar tareas de búsqueda de hidrocarburos.



El plazo del permiso "será sujeto al cumplimiento de sus obligaciones por parte de los permisionarios de exploración y a su decisión de pasar al segundo período de exploración, de ocho años contados a partir de la vigencia de esta resolución, dividido en dos períodos de exploración de cuatro cada uno", indica el texto.



"Con una antelación no menor a 60 días corridos de la fecha de finalización del primer período de exploración, los permisionarios notificarán a la Secretaría de Energía si continuarán explorando o si la revertirán totalmente", señala la normativa.



Dispone además que "al término del segundo período de exploración los permisionarios de exploración restituirán al Estado Nacional la superficie total, a menos que optaren por el período de prórroga, en cuyo caso dicha restitución quedará limitada al 50% de la superficie remanente del área".



Además, en caso de que los permisionarios de exploración hubieran cumplido con la inversión y con las restantes obligaciones a su cargo, podrán optar por un período de prórroga de cinco años.



La resolución destaca que la política del Gobierno en materia de hidrocarburos promueve "la incorporación de nuevas reservas y la recuperación de la producción, todo ello con el fin de lograr la seguridad de abastecimiento".



Señala que la plataforma continental argentina y sus distintas cuencas se encuentran "sub-exploradas", y destacan "la falta de información existente para su desarrollo".



En ese sentido, indica que el otorgamiento de permisos de exploración bajo los términos de la ley "resulta un procedimiento idóneo a fin de canalizar las inversiones conducentes al hallazgo de hidrocarburos".



En los considerandos de la medida, se destaca que en octubre del año pasado "se instruyó a Energía a convocar a Concurso Público Internacional para la adjudicación de permisos de exploración para la búsqueda de hidrocarburos en las áreas del ámbito costa afuera nacional, y a establecer los términos del respectivo pliego de bases y condiciones".