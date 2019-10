Otra encuesta ratifica el probable triunfo de Morales en la primera vuelta, pero con balotaje

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de Bolivia, Evo Morales, aventaja al ex mandatario Carlos Mesa por poco más de nueve puntos porcentuales en la intención de voto para las elecciones del 20 de octubre, sin poder evitar el balotaje, según una encuesta privada divulgada hoy. Morales, que aspira a ser reelecto para un cuarto mandato consecutivo, tiene 36,2% de intención de voto frente a 26,9% de Mesa, de acuerdo con el sondeo de la firma Cies Mori publicado por los diarios El Deber y Página Siete. Esta encuesta no relevó intención de voto para el eventual balotaje, en el que, según varios sondeos publicados en los últimos meses, aparece mejor perfilado Mesa. De acuerdo con la investigación de Cies Mori, Morales ganaría la primera vuelta en seis de los nueve departamentos bolivianos y Mesa en los tres restantes. Detrás de ellos se ubican Oscar Ortiz, con 7,8% de intención de voto, y el surcoreano nacionalizado boliviano Chi Hyun Chung, con 5,8%. Asimismo, la encuesta reflejó que 9,4% de los electores está indeciso, 8% votará en blanco y cerca de 2% decidió su sufragio pero no quiso revelarlo. Los bolivianos elegirán presidente y vice -además de 130 diputados y 36 senadores- el 20 de este mes y, si ninguna fórmula obtuviera la mitad más uno de los votos, habrá balotaje el 15 de diciembre.