¿Otra novia? Marcelo Tinelli presentó a la nueva integrante de su familia

Marcelo Tinelli utilizó sus plataformas digitales para dar a conocer a un integrante que se incorporó de manera oficial al círculo íntimo. Mediante sus historias de Instagram el animador mostró a Diavlo, el perro que pertenece a su hija Juana. En la imagen publicada el conductor escribió "Presentación del hijo de @juanitinelli1, DIAVLO" para introducir al pequeño animal de cuatro patas ante sus seguidores.

La reunión por la tarde del 14 de agosto contó con la presencia de otros miembros como Francisco Tinelli quien también aprovechó para conocerlo y compartió el momento en sus redes personales. Juana reaccionó a estas publicaciones con humor al definir los vínculos que ahora mantienen su padre y su hermano con la mascota. Al compartir la foto junto a Francisco la joven puso "Hoy conocimos al tío" y al replicar el posteo del presentador añadió "Y al abuelo".

La presentación pública convirtió al animal en el nuevo centro de atención de las reuniones del clan. La familia se mostró unida durante esta jornada de 2026 para celebrar la llegada de este compañero a la vida cotidiana de la joven.