Otra nueva denuncia de censura contra Tinelli: Marina Calabró lo atacó

Durante una emisión del programa Primicias Ya, Marina Calabró aseguró que Marcelo Tinelli lleva décadas realizando llamados telefónicos para evitar la publicación de artículos vinculados a su vida personal o trayectoria profesional. La periodista afirmó que conserva en su poder mensajes que confirman las gestiones del conductor para frenar la difusión de información objetiva.

Al analizar por qué el presentador no responde a las acusaciones de Jorge Rial sobre llamadas y presiones, la panelista sostuvo que "lo que dice Rial sobre las llamadas y los aprietes es rigurosamente cierto. Por eso, porque Marcelo sabe que es verdad".

En relación con el manejo de la información durante su carrera, la periodista describió la dinámica habitual con el material que involucraba al animador. "En 30 años, ¿saben la cantidad de veces que tuve material sobre Marcelo Tinelli?, que eran datos, era información objetiva, no era una opinión y me la llevé a mi casa", reveló. Asimismo, añadió que existieron "mensajes en los que se pedía ‘cuidémoslo, esto no’, algunos directos de Marcelo".

En el marco del debate sobre la libertad de expresión y la relación de las figuras públicas con la prensa, Luis Ventura cuestionó la postura de Rial respecto de los medios. "Disculpenme, nosotros si le vamos a hacer una nota a Jorge, ¿nos la da? No, porque estoy yo en este programa, ¿eso no es apriete?", planteó el panelista.

En esa misma línea, Ventura concluyó su postura sobre las contradicciones en el discurso del periodista. "¿Entonces dónde esta su libertad de prensa, su discurso abierto, dónde está? Porque él hace justamente lo que critica, lo que expone, eso está en evidencia, repasen todo, le hizo un juicio a Noticias porque le puso un título, y él lo dijo", señaló.