Otra Pantera con destino en Francia

La sanjuanina Daniela Nielson ya se prepara con vistas de viajar al que será su nuevo club, Halluin, el cual pertenece a la Liga B de Francia. Con este anuncio, la punta surgida en la Universidad Nacional de San Juan, se convierte en la jugadora argentina número 23 que seguirá con su carrera en dicho país, llegando a ese total entre las dos ramas.

Luego de vestir la camiseta de River durante cinco años, Nielson deja atrás el equipo de Núñez para sumarse a la liga francesa de vóley, la cual forma parte de las que más argentinos lograron reclutar, en conjunto con España. Será su primera experiencia en categoría mayor a nivel internacional y con respecto a esto comentó: “Siento que es el momento por mi edad y para poder seguir creciendo como jugadora y persona, además, no se sabe que va a pasar con la Liga en Argentina y no quiero estar tanto sin jugar”.

En cuanto a sus participaciones en ligas europeas, a los 16 años tuvo una primera experiencia en España dividida entre indoor y beach. Con respecto a su futuro más próximo, expresa que actualmente tiene otros objetivos en mente, buscará mejorar su rendimiento, darle lo mejor al equipo y llegar a estar de la mejor manera y con las mejores condiciones para poder ganarse un lugar dentro del plantel que viajará a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Halluin es una comuna francesa situada en el departamento Norte y su equipo de vóley femenino disputa desde el 2018 la Liga B. En cuanto a las expectativas frente a esta nueva propuesta mencionó: “Con el equipo es estar entre los que pelean el ascenso. Como jugadora, poder aportarle lo mejor, me considero una jugadora que siempre va para adelante y espero aportar volumen desde la defensa; también ganar mucho juego y experiencia, aprovechando que son muchos partidos ya que la liga dura 8 meses. Sé que la Liga es competitiva y que se juegan muchos partidos, eso es lo que yo quiero”.

En cuanto a la preparación, desde el día uno que los entrenamientos por zoom de la selección mayor y del club la mantenían moviendose, no obstante, a partir del momento en el que salió el decreto que las habilitaba por ser atletas olímipicas a poder entrenar, está llevando a cabo un plan físico de pesas, sumado a algunos ejercicios con pelota, dentro de lo permitido.

Con 22 años vivirá esta experiencia, que sin dudas, la hace detenerse y mirar un poco para atrás. “Nunca me lo imaginé, cuando empecé a jugar al vóley no me gustaba, yo quería jugar al hockey. En un momento tuve que decidir y opté por el vóley porque mi mamá era entrenadora y toda mi familia juega, hoy en día estoy muy feliz de la decisión que tomé”, expresó.

El éxodo de argentinos y argentinas al exterior ya es una realidad. Las dudas sobre lo que pasará en nuestro país cada día crecen más y frente a esta situación Nielson comentó: “La diferencia es que allá es una liga profesional, dura ocho meses, es muy competitiva, para mi faltan hacer muchos cambios en la Liga Argentina para que el vóley femenino crezca”.

Aunque irse del país inevitablemente provoca alejarse de la familia, amigas y del club el cual se transformó en su segunda casa, Halluin demostró poner la confianza necesaria en ella para poder llevar a cabo esta experiencia. Por otra parte, Daniela, además de jugadora de vóley se encuentra estudiando la Licenciatura en Comercio Internacional en la Siglo 21 y éste no fue un aspecto menor a tener en cuenta: “Mi universidad es a distancia, por suerte tengo la posibilidad de regularizar las materias que este cursando en el tiempo que este afuera y cuando vuelva tengo que rendir los finales”.

Fuente: Somos Voley