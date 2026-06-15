Una reconocida marca nacional dejó de tener presencia en el microcentro sanjuanino luego del cierre definitivo de su local ubicado en la esquina de Rivadavia y Sarmiento. Se trata de la sucursal de Sweet Victorian, que durante varios años funcionó en una de las zonas comerciales más transitadas de la Capital.

El cierre había sido comunicado semanas atrás por la propia firma a través de sus redes sociales. En ese momento, los responsables del comercio informaron el final de la etapa comercial en San Juan y anunciaron descuentos especiales para liquidar la mercadería disponible.

La marca, reconocida en todo el país por la venta de ropa interior e indumentaria femenina, dejó vacío un punto tradicional del movimiento comercial del microcentro.

Actualmente, el inmueble se encuentra sin actividad y conserva parte de la cartelería colocada por los responsables de la sucursal sobre las vidrieras exteriores. Entre los mensajes que permanecen visibles aparecen frases como "Muchas gracias por acompañarnos todos estos años" y "Fin de ciclo", en referencia al cierre del local.

En el interior del comercio todavía pueden observarse algunos elementos de la etapa anterior, como maniquíes utilizados para la exhibición de prendas, aunque ya no hay atención al público ni movimiento comercial.

Por el momento, el espacio no cuenta con carteles que indiquen una nueva ocupación, venta o alquiler del inmueble. Tampoco se informó cuál será el próximo destino del local ubicado en una de las esquinas más conocidas del centro sanjuanino.