Otra vez peleados: el enojo de Vicuña cuando le preguntaron por Pampita

Benjamín Vicuña protagonizó un momento de tensión mediática antes de ingresar a las grabaciones del programa conducido por Andy Kusnetzoff. El actor chileno dialogó con el ciclo Ya fue Todo de la señal Jotax Digital y en el inicio de la charla se mostró predispuesto a conversar sobre sus proyectos personales.

Durante los primeros minutos del encuentro, el artista expresó que "Me preparo con buena onda, vine también para hablar de la obra de teatro El Secreto de la Montaña y a hablar un poquito de la vida".

En la entrevista, el intérprete profundizó sobre el sentido de su trabajo actoral y el compromiso social que busca generar en los espectadores. Sobre su participación en la pieza teatral que encabeza, Vicuña destacó que "No es la primera vez que incursiono en materiales de este tipo para que la gente pueda pensar, abrir su cabecita, ser más inclusivo. Esta obra deja esa enseñanza". El clima de cordialidad se mantuvo mientras se refería a su presente artístico y a eventos familiares recientes, como el festejo de cumpleaños de Amancio.

Sin embargo, la disposición del actor cambió drásticamente cuando los periodistas lo interrogaron sobre las declaraciones de su ex pareja. Pampita había cuestionado duramente el rol de los medios de comunicación en sus separaciones anteriores durante su paso por PH, Podemos Hablar.

Ante la mención de la madre de sus cuatro hijos, el artista respondió de manera tajante para cerrar el tema y dijo que "No, te mando un saludo". Frente a la insistencia de los cronistas, el protagonista remarcó que "No voy a opinar de eso".

Finalmente, los comunicadores le consultaron sobre la posibilidad de sumarse como panelista a una nueva edición del programa Los Ocho Escalones. Sin dar lugar a especulaciones, el actor respondió con un rotundo "No". De esta forma, Vicuña dejó en claro su intención de mantenerse alejado de las polémicas televisivas y centrar su energía exclusivamente en su labor interpretativa.