Otro cantante engañó a su novia con Tuli Acosta: quién son los famosos

En medio de una ola de versiones sobre una crisis sentimental, la ex participante de Gran Hermano, Lucia Patrone, decidió hablar públicamente para terminar con las especulaciones que la vinculan a una supuesta traición. La joven se refirió directamente a los rumores que señalaban a Tuli Acosta como la tercera en discordia en su relación con el músico Lauty Gram.

Durante una transmisión reciente, la influencer analizó la información que circuló en medios de comunicación y afirmó que "en LAM dijeron que supuestamente él estuvo con Tuli cuando ella estaba con Lit Killah. Que él vino, me lo contó y que después yo perdoné a Lautaro porque me fue infiel a mi. Primero que no fue así. Las cosas que yo hablé con mi pareja quedan entre nosotros".

Patrone desmintió de forma contundente los datos proporcionados por el panelista Pepe Ochoa, asegurando que no existió tal acercamiento ni comunicación entre las partes involucradas. Al respecto, la protagonista de la noticia manifestó que "esto no pasó, no sucedió. Lo que dijo Pepe Ochoa es totalmente mentira. Totalmente falso y Lit killah ni siquiera me habló a mi. No pasó nada. Quería aclararlo porque quedé como una cornuda y no lo soy. Y si en este caso hubiera sido así no hubiese perdonado".

La joven también aprovechó la oportunidad para dejar en claro sus valores y la confianza que mantiene en su vínculo actual. Según sus propias palabras, "nunca perdonaría una infidelidad. Si hay pruebas es otra cosa. Pero como no hay nada y está todo lindo siempre voy a confiar en la palabra de mi novio".

Finalmente, Lucia explicó que la falta de material conjunto en plataformas digitales fue lo que disparó las dudas de sus seguidores, aunque aclaró que esto no refleja la realidad de la pareja. Sobre el tema, concluyó que "se está diciendo mucho que me separé de Lauty y no es cierto. Empezaron a dudar porque no hacíamos videos juntos hace un montón y no subíamos nada juntos. Por eso empezaron a especular. Pero la realidad es que no. nos cagamos de risa literalmente. Sí me da fiaca que todo el tiempo me pregunten y hagan esos comentarios en redes".