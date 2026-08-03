La tradicional cervecería Antares bajó definitivamente sus persianas en San Juan y puso fin a una etapa para uno de los locales más emblemáticos de la avenida Libertador. Durante más de una década fue un punto de encuentro para quienes elegían la cerveza artesanal y la gastronomía, por lo que su despedida sorprendió a clientes habituales y vecinos de la zona.

Aunque la noticia generó incertidumbre, el cierre no respondió a una decisión repentina. Según trascendió, la salida de Antares se debió al vencimiento del contrato de franquicia que unía a los empresarios locales con la reconocida marca nacional. Ese vínculo comercial llegó a su fin y no fue renovado, por lo que el establecimiento dejó de operar bajo esa firma.

El local era un clásico de los fines de semana de los sanjuaninos. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Si bien esa fue la causa directa del cierre, la despedida de Antares se da en un contexto complejo para el sector gastronómico. La caída del consumo y el aumento de los costos vienen golpeando desde hace meses a bares y restaurantes de la provincia, lo que convierte este caso en un nuevo reflejo de la difícil realidad que atraviesa la actividad.

La situación quedó al descubierto en los primeros días de agosto, cuando quienes recorrieron el corredor gastronómico de avenida Libertador encontraron el salón sin actividad y con las persianas bajas. Una imagen que rápidamente despertó comentarios entre los sanjuaninos que solían elegir el lugar, especialmente durante los fines de semana.

Una crisis que golpea a la gastronomía

El cierre de Antares no aparece como un hecho aislado. Hace apenas unas semanas, un relevamiento de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (Aehga) reveló que el 58% de los empresarios del sector teme no poder sostener su negocio durante el próximo año si la situación económica no mejora.

El informe también mostró que ocho de cada diez establecimientos registraron una caída superior al 50% en sus ventas respecto del año pasado. A eso se suma el aumento de los costos de funcionamiento, como alquileres, servicios, salarios e impuestos, que redujo aún más la rentabilidad de los comercios.

Desde la entidad explicaron que muchos gastronómicos optaron por mantener los precios para no perder clientes, aunque esa estrategia no alcanzó para revertir la baja del consumo. En ese escenario, cada persiana que baja alimenta la preocupación de un sector que busca sostenerse mientras espera una recuperación de la actividad.

Más allá del cierre de un local, la despedida de Antares representa la pérdida de uno de los espacios que durante años formó parte de la vida social de cientos de sanjuaninos. Al mismo tiempo, vuelve a poner el foco sobre las dificultades que enfrentan los comercios gastronómicos para sostener su actividad.