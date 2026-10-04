Otro escándalo: la foto íntima que se filtró de Wanda Nara y Maxi López

Wanda Nara y Maxi López volvieron a mostrarse juntos y un detalle llamó la atención en medio de los rumores: “Reconciliados”. El reencuentro ocurrió pocos días después de que Ángel de Brito revelara que al exdelantero lo vieron en un restaurante junto a una mujer cuya identidad no trascendió.

La situación sumó mayores sospechas debido a que la madre de sus dos hijos menores, Daniela Christiansson, viajó a Suecia durante junio y no regresó a la Argentina, alimentando de manera directa las versiones de un distanciamiento definitivo entre la pareja.

Ante este panorama mediático, la empresaria no dudó en intervenir en la escena pública y compartió una foto junto al padre de sus hijos mayores acompañada por un corazón rojo. El exjugador no tardó en responder la publicación con un mensaje directo: “Vamos por nuestros hijos, Solange”.

La imagen se habría tomado minutos antes de acompañar a los jóvenes a sus compromisos deportivos rutinarios, dado que los tres practican fútbol. Este acercamiento virtual entre ambos protagonistas se da luego de varios cruces públicos que habían generado tensión previa.

Tiempo atrás, ella aseguró en la televisión que su exesposo le enviaba capturas cuando hablaban mal de ella en los medios. En aquel momento, el deportista la desmintió de forma contundente y se desligó del tema expresando: “¿Todavía le vamos a seguir creyendo?”.

A pesar de aquel enojo inicial por los dichos televisivos, los recientes gestos virtuales dejan en claro que las diferencias quedaron atrás y lograron encauzar la relación en una nueva etapa de concordia familiar.