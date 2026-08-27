En medio de una jornada marcada por los numerosos incendios registrados en distintos puntos de San Juan, una vivienda de Médano de Oro, en Rawson, también fue alcanzada por el fuego durante la noche de este miércoles. Las seis personas que se encontraban vinculadas al domicilio son mayores de edad y están a salvo.

Según la información aportada a DIARIO HUARPE, el incendio se produjo en una casa ubicada sobre calle Ramón Franco, entre calles 9 y 10, en Médano de Oro. Las llamas afectaron la propiedad y obligaron a desplegar un operativo de emergencia para controlar el fuego y evitar que la situación tuviera consecuencias aún mayores.

Ante la emergencia, en el lugar trabajó personal de Protección Civil de Rawson en conjunto con Bomberos de la Policía de San Juan para controlar la situación.

La principal noticia tras el siniestro es que los seis habitantes, todos mayores de edad, se encuentran fuera de peligro. Por el momento, no trascendieron precisiones sobre el alcance de los daños materiales que sufrió la propiedad ni sobre las causas que originaron las llamas.

El episodio se produjo luego de una tarde especialmente compleja para los equipos de emergencia debido a los incendios registrados durante el fuerte viento Zonda. Rawson y Pocito estuvieron entre los departamentos más afectados, con múltiples focos que demandaron la intervención de distintas dotaciones de Bomberos.

En Médano de Oro y otros sectores rurales de Rawson también se registraron incendios de pastizales durante la jornada, favorecidos por la presencia de vegetación seca y las condiciones meteorológicas adversas.

El caso de la familia de calle Ramón Franco se suma así a una extensa serie de intervenciones que mantuvo desplegados durante varias horas a Bomberos y organismos de emergencia en diferentes puntos del sur sanjuanino.