Otro nene de 2 años está grave tras ser atacado por un dogo en Córdoba

Un nene de 2 años pelea por su vida en el Hospital de Niños de Córdoba después de haber sido atacado por un perro dogo argentino. El hecho ocurrió durante la tarde del martes en Villa Caeiro, en el Valle de Punilla.

Según informaron fuentes policiales, el animal pertenecería a la propia familia del niño. Por causas que todavía se investigan, el perro atacó al pequeño y le provocó graves lesiones, principalmente en la zona del rostro y el cráneo.

Tras el ataque, sus familiares lo trasladaron al Hospital Domingo Funes, donde recibió las primeras atenciones. Debido a la gravedad de las heridas, los médicos dispusieron su derivación urgente al Hospital de Niños de la capital cordobesa.

El menor permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), con pronóstico reservado y bajo cuidados médicos permanentes.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Silvana Pen, quien ordenó las primeras medidas para determinar cómo ocurrió el ataque y establecer si existen responsabilidades.

El caso se conoció pocos días después de otro ataque fatal ocurrido en Córdoba, donde un nene de 3 años murió tras ser atacado por una perra mestiza de pitbull en el barrio Villa La Lonja. Por ese hecho, la Justicia imputó a la dueña del animal y al hombre que estaba a cargo de su cuidado.