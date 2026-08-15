El astro argentino sumó minutos con su equipo al ingresar desde el banco de suplentes en la tercera fecha de la liga norteamericana, cuatro días después del fallecimiento de su papá Jorge.

El “10” había vuelto a la convocatoria del conjunto de camiseta rosa e integró el banco de suplentes en el encuentro ante el León de México —donde el Inter perdió 3-2—, con la decisión del entrenador Ángel Guillermo Hoyos de hacerlo ingresar en el entretiempo. Así, luego de un duro fin de semana en el que tuvo que volver a Rosario de urgencia para estar en el velatorio de su padre, Messi recibió la ovación de todo el estadio y volvió al campo de juego en uno de los momentos más emocionantes de su carrera.

El sentido mensaje de despedida y su carta en redes

Lionel Messi se encuentra atravesando el duelo más difícil de su vida, al haber fallecido su padre luego de una larga batalla contra una enfermedad, y volvió a jugar profesionalmente en el mismo día en el que lo despidió en redes sociales con un emotivo comunicado.

En el mismo, el astro afirmó que todavía no quiere “caer” en la realidad del momento que atraviesa, y contó que buscaba llegar a la final del Mundial 2026 para darle tiempo a su padre de recuperarse y poder viajar a verlo, ya que fue el único torneo de su vida en el que no pudo acompañarlo.

Tras valorarlo como “papá, amigo y representante”, Messi aseguró que siempre va a tenerlo “presente”, principalmente al verlo reflejado en sus hijos, al intentar educarlos de la misma forma que recibió por parte de Jorge Messi. Algunas horas después de publicar un mensaje tan sentido, se confirmó que el rosarino integraría el banco de suplentes del Inter Miami, desde donde finalmente ingresó para disputar la segunda mitad del cotejo.