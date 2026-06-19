Pablito Castillo llega a San Juan con su show de humor “La Risa que me Parió”

Pablito Castillo llega a San Juan con su mega espectáculo “La Risa que me Parió”, una propuesta de humor que se convirtió en uno de los nuevos fenómenos de la escena argentina y que tendrá su presentación el jueves 23 de julio a las 21 horas en el Teatro Sarmiento.

Luego de una exitosa temporada de estreno en Villa Carlos Paz, el artista que reúne más de 20.000.000 de seguidores en sus plataformas desembarca en la provincia con un show que combina humor, emoción y una puesta en escena pensada para públicos de todas las edades.

El espectáculo recorre distintos momentos de su vida y presenta a sus personajes más reconocidos, como La Pelo y el Sugar, a través de diferentes cuadros de humor que buscan conectar tanto con niños como con adultos.

“La Risa que me Parió” propone una experiencia que, según explicó el propio Castillo, comienza desde antes de ingresar a la sala y continúa con un despliegue que incluye cambios de vestuario, elementos escenográficos y la participación de dos actores que lo acompañan en escena: Manuel Santos y Esteban Silva.

“Queremos que el público viva la experiencia de un show de calidad, con mucha producción y preparado especialmente para que lo disfrute toda la familia”, expresó Pablito Castillo sobre la propuesta. Además, destacó el vínculo directo con los espectadores: “Amo conocer al público, es la primera vez que los puedo tener cerca y conocer sus caras”.

El espectáculo tendrá una duración aproximada de 90 minutos y será apto para todo público. La producción promete una combinación de sketches, personajes y momentos emotivos que buscan generar una experiencia más allá del humor tradicional.

Entradas y detalles

La función será en la sala principal del Teatro Sarmiento. Las entradas tienen los siguientes valores:

Platea Baja filas 1 a 13: $40.000

Platea Baja filas 14 a 20: $35.000

Pullman: $35.000

Gradas: $25.000

Los menores abonan entrada desde los 2 años. Las personas que utilicen el espacio destinado para silla de ruedas deberán presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) al momento del ingreso.