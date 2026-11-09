Pablo Echarri reveló que Nancy Dupláa lo obligó a ponerse el chip sexual

Pablo Echarri y Sergio Goycochea protagonizaron una charla hace años donde el exfutbolista le recomendó el uso de un chip sexual. El actor reconoció recientemente que no descarta recurrir a este tratamiento para mejorar su bienestar a futuro.

Durante una entrevista con Catalina Dlugi en el programa Agarrate Catalina de La Once Diez, Pablo Echarri aclaró sobre la charla: “Eso fue una charla que tuvimos con el Goico ya hace unos cuantos años, pero viste que algunos chismes se reciclan. Es cierto. Me lo ha recomendado el Goico hace mucho tiempo”.

El actor reconoció sobre su situación actual: “Yo debo confesar que no lo empleé”. Sin embargo, reflexionó sobre el paso del tiempo y este método: “Nunca descarto nada de esas cosas. Es algo que te puede hacer sentir mejor y una manera de tratar de no perder todo lo que de alguna manera el tiempo se lleva”.

Ante la consulta sobre si siguió la sugerencia del exfutbolista, respondió: “No, por ahora no”. Para finalizar, elogió a Sergio Goycochea por el cuidado que mantiene sobre su cuerpo y sostuvo: “El Goico es un tipo para tener en cuenta”.