La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina continúa provocando una profunda conmoción en el mundo del fútbol. Entre las reacciones que rápidamente se hicieron virales apareció la de Pablo Giralt, quien no pudo contener la emoción durante una transmisión en vivo.

El reconocido periodista y relator se encontraba al aire en el programa Pelota Parada, por la señal TNT Sports, cuando debió referirse al anuncio del capitán argentino. La noticia lo golpeó de lleno y las imágenes reflejaron una emoción que rápidamente fue compartida por miles de hinchas en las redes sociales.

“No puedo decir mucho”

Con los ojos visiblemente vidriosos y la voz quebrada, Giralt intentó continuar con la cobertura, pero la emoción le impidió desarrollar su relato como tenía previsto.

“No puedo decir mucho”, alcanzó a expresar frente a cámara, superado por el impacto que le produjo la despedida del futbolista que siguió durante buena parte de su carrera profesional.

El momento fue uno de los tantos que reflejaron el impacto que generó la decisión de Messi. Para millones de argentinos, la noticia significó el cierre de una etapa que estuvo marcada por años de ilusión, frustraciones, títulos y algunas de las mayores alegrías de la historia deportiva del país.

Una emoción que se volvió viral

Ante la imposibilidad de Giralt de continuar hablando con normalidad, sus compañeros tomaron la palabra y siguieron con el desarrollo del programa mientras el relator intentaba recomponerse.

La escena se viralizó rápidamente y generó una gran cantidad de reacciones. Muchos usuarios se sintieron identificados con la emoción del periodista y compartieron las imágenes como una representación del sentimiento que provocó el anuncio entre los hinchas argentinos.

Giralt construyó durante años un vínculo profesional con la carrera de Messi, relatando y siguiendo muchos de los momentos más importantes del capitán argentino. Por eso, su reacción fue interpretada como la de un periodista, pero también como la de un hincha que comenzaba a asimilar el final de una era.

El impacto del adiós

La despedida de Messi de la Selección Argentina generó reacciones de exfutbolistas, entrenadores, periodistas y fanáticos. El anuncio marcó un punto de inflexión para una generación que acompañó al número 10 durante gran parte de su carrera con la camiseta albiceleste.

Entre lágrimas, Giralt resumió sin necesidad de demasiadas palabras lo que la noticia produjo en muchos argentinos. La voz quebrada y la imposibilidad de continuar hablando se convirtieron en una de las imágenes más emotivas de una jornada atravesada por la nostalgia.

Porque más allá de los títulos, los goles y los récords, el retiro de Messi también significa decir adiós a una parte de la historia reciente de la Selección. Y la emoción de Pablo Giralt al aire dejó una de las postales que mejor reflejó el sentimiento de millones de hinchas: cuesta aceptar que una era llegó a su fin.