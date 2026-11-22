Pablo Longoria continuará como director deportivo de River durante 2027, pese a los cuestionamientos que recibió por parte de los hinchas y las versiones que indicaban una posible salida a fin de año. La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo mantiene su respaldo al español y lo considera parte del proyecto futbolístico que comenzó en abril de este año.

El dirigente tiene contrato vigente y seguirá formando parte de la estructura del fútbol profesional del Millonario. Aunque su situación estará sujeta al balance general de la temporada, actualmente no existen indicios de una desvinculación.

El respaldo de River a Longoria

La continuidad del director deportivo se produce después de varias semanas de rumores sobre su futuro, que incluso señalaban que su ciclo podía terminar en diciembre. Sin embargo, desde la conducción del club sostienen la apuesta por su trabajo y consideran que el proyecto necesita continuidad.

Longoria llegó a Núñez con antecedentes en distintas instituciones europeas, donde trabajó como ojeador y responsable de scouting en Newcastle, Atalanta, Sassuolo, Juventus y Valencia. También fue presidente del Olympique de Marsella, experiencia que llevó a River como parte de su incorporación al área deportiva.

El trabajo que realizó desde su llegada

Durante los seis meses que lleva en el cargo, el español mantuvo un perfil bajo y tuvo participación en un solo mercado de pases. En esa ventana, River realizó una inversión aproximada de 70,7 millones de dólares y concretó distintas salidas y rescisiones contractuales.

Uno de los principales objetivos de su llegada fue desarrollar una estructura profesional para el fútbol del club, con mayor participación del scouting y el análisis de rendimiento. En ese sentido, bajo su conducción se creó el Departamento de Performance, destinado al análisis de video, nutrición y otras áreas vinculadas al desarrollo futbolístico.

Di Carlo defendió su gestión

En medio de los cuestionamientos, el presidente Stefano Di Carlo había respaldado públicamente el trabajo del director deportivo durante una reunión de comisión directiva. Allí destacó su participación en los informes y procesos de captación de futbolistas.

Entre los ejemplos mencionados por el mandatario estuvo la llegada de Tobías Andrada, sobre quien destacó la calidad de los informes realizados. De esta manera, River sostiene su apuesta por Longoria y proyecta su continuidad dentro de la estructura institucional para la temporada 2027.