Pablo Migliore estalló harto de los rumores en MasterChef Celebrity

Pablo Migliore estalló furioso y enfrentó los fuertes rumores de romances que lo vincularon con la China Ansa en el reality MasterChef Celebrity. El exfutbolista aclaró que está casado hace dieciocho años con su esposa y se mostró muy molesto con la situación.

Nora Colosimo fue quien difundió la información en sus historias de Instagram y generó un gran revuelo mediático. Tras esto, en LAM le aseguraron al exarquero que varias compañeras estarían enamoradas de él y mencionaron supuestas intenciones.

Ante estos dichos, el protagonista respondió tajantemente y remarcó que mantiene un perfil familiar lejos de los escándalos. "Soy de matrimonios largos, de ese estilo de mi vida. No es que yo porque ahora tengo más exposición quiero ser diferente o comerme el personaje", explicó.

Además, Karina Iavícoli intervino en el debate y sostuvo que alguien busca instalar versiones sobre su vida privada. Entre risas e indignación, el deportista retrucó con firmeza: "Debe ser alguna que yo no le doy bola".

Por otro lado, reconoció que lo que más le molestó de todo este conflicto fue la exposición de sus hijos menores. Para cerrar, defendió a sus colegas actuales y aseguró que ya no todos buscan la fama televisiva porque hoy prefieren seguir el ejemplo de Lionel Messi.