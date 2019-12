Pablo Moyano: "La derecha está agazapada y quiere que al Gobierno le vaya mal"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El secretario general adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, dijo hoy que "la derecha está agazapada" y que "a sólo diez días de haber asumido el nuevo presidente (Alberto Fernández), quiere que le vaya mal".



Así se refirió a la oposición que tuvo en el Congreso el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que la Cámara de Diputados aprobó está mañana por 134 votos a favor y 110 en contra.



"Al sindicalismo, al peronismo, lo trataban de golpista cuando no se daba quórum, pero resulta que en la primera sesión, a los diez días de asumir el nuevo presidente, ya no querían dar quórum ellos", dijo Moyano en referencia al bloque de Juntos por el Cambio.



"Va a ser difícil gobernar en serio con una oposición así, con una derecha agazapada que tanto daño le ha hecho al país; y creo que cada ley que sea en beneficio de los trabajadores y de los jubilados va a tener la misma reacción de los que durante estos últimos cuatro años fueron beneficiados", dijo el gremialista a FM Futurock.



En la misma línea, argumentó que "si a los diez días amenazan con cortes de ruta y con no comercializar los granos en el caso del campo, creemos que van a intentar que al Gobierno le vaya mal".



Sobre la ley en particular, Moyano opinó: "Sabíamos que las primeras medidas iban a tender a apuntalar al bolsillo de los trabajadores, de los jubilados y de los compañeros de los movimientos sociales".



"Pero también sabíamos que iba a haber una reacción de estos sectores; sin embargo, nosotros vamos a estar acompañando para que se puedan desarrollar esas políticas y para sacar al país adelante", sintetizó.