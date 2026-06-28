Pablo Paz, padre de Nico, contó las difíciles negociaciones con su hijo

Pablo Paz, padre y representante del futbolista, confirmó que su hijo permanecerá en el Como de Italia bajo la dirección de Cesc Fàbregas. Tras el encuentro de la Selección Argentina en Dallas, el agente detalló que la permanencia en la Serie A representa la mejor opción para su crecimiento. El joven talento, formado en la cantera del Real Madrid, llegó al equipo italiano en 2024 luego de que el conjunto español conservara el 50 % de sus derechos económicos.

La resolución sobre su futuro no fue sencilla para las partes involucradas. Pablo Paz explicó que "ha sido una decisión difícil porque el Real Madrid lo quería mucho, pero también los Blancos consideraron que otra temporada en Italia, con la posibilidad de jugar la Champions League, sería la mejor opción para su crecimiento. Si se ejerce la cláusula de recompra, podrá volver a Madrid en el futuro". Esta opción de regreso al equipo blanco se fijaría en una cifra cercana a los 60 millones de euros, propuesta que el club del norte de Italia estaría dispuesto a aceptar.

El mediocampista se convirtió en una de las figuras del torneo italiano tras liderar a su equipo hacia una clasificación histórica para la competencia europea más importante a nivel de clubes. Respecto a la situación contractual y el proceso de diálogo, su representante aclaró que "todavía quedan por definir y ajustar algunos detalles, como por ejemplo el precio". A pesar de estas gestiones pendientes, la prioridad fue el bienestar del jugador en su actual destino.

En cuanto al presente personal del volante en Europa, su padre subrayó que el futbolista "está feliz porque en Como se encuentra muy bien y se siente muy valorado" y que se siente "muy a gusto" con su realidad profesional. La adaptación al entorno fue fundamental para tomar la determinación de quedarse un año más en la Serie A. Pablo Paz concluyó que su hijo "ha sido recibido de la mejor manera y lo tratan con mucho cariño en todos los aspectos. También el lado humano es muy importante y eso lo hace estar tranquilo".