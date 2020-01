Pablo Pérez rechazó la propuesta del club de rescisión del contrato

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El volante Pablo Pérez rechazó hoy la rescisión de contrato con Independiente, propuesta por la dirigencia, y trasladó su deseo de continuar hasta el final de su vínculo.



El ex Boca Juniors recibió una propuesta económica para finiquitar la relación laboral, que vence en 18 meses, pero respondió negativamente por medio de su representante, Carlos Bilicich.



De esta manera, Pérez, a pesar de la determinación de la comisión directiva encabezada por Hugo Moyano, desea mantenerse en el plantel porque se siente importante para el entrenador Lucas Pusineri.



Sin embargo, el director técnico le manifestó a la dirigencia que de tenerlo en el club lo usará como titular, más allá de la expulsión en el empate con Boca Juniors (0-0) del domingo pasado, aunque al mismo tiempo no se resistió a su salida.



Además, la CD está molesta con Pérez por la tarjeta roja en La Bombonera, que el jueves tendrá su alcance definitivo y podría llegar a dos encuentros -se perdería el clásico con Racing Club de la 19na. fecha el domingo 9 de febrero.



Por otra parte, Independiente tiene que pulir detalles para cerrar la llegada a préstamo del volante Federico Mancuello, en Toluca de México, por una temporada y a cambio de 120 mil dólares, sin opción de compra.



El regreso de Mancuello -clave en el ascenso a Primera en 2014- a Independiente se formalizará en los próximos días si es que se acuerda el tema contractual. Los mexicanos quieren que Independiente le abone la mitad del salario al volante.



El ex Flamengo de Brasil, de 30 años, jugó poco en el último semestre del 2019, al punto que estuvo en cancha solamente en cuatro partidos, y en el inicio del 2020 ni siquiera integró la nómina de convocados.



La transacción, de lograrse, será netamente por voluntad de los dirigentes, ya que Pusineri no lo pidió y aún mantiene la esperanza de contratar a un delantero.



Independiente suma 22 puntos en el campeonato y el sábado recibirá a Rosario Central, desde las 17.35, por la 18va. fecha.