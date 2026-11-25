El juvenil sanjuanino Darien Escudero, de 14 años, clasificó en el puesto 23 de la categoría Sub-14 B Caballeros para el Máster de la Liga Argentina de Menores 2026, que se disputará del 26 al 29 de noviembre en Premium APA Center (Pilar, Provincia de Buenos Aires), y su familia lanzó una campaña para reunir sponsors que permitan financiar el viaje y la estadía.

El certamen —organizado por la Asociación Pádel Argentino (APA)— reúne a los 32 mejores jugadores del país en cada divisional, donde Darien será el único representante sanjuanino de Sub-14 y compartirá instancia junto al tucumano Lisandro Godoy, también clasificado en la categoría.

Su padre y representante, Cristian Escudero, explicó que la clasificación coronó un calendario exigente en el que el jugador participó de cinco de las ocho fechas de los selectivos nacionales —tras ausentarse en la primera en Catamarca, la segunda en Córdoba (San Francisco) y la octava en Pilar, y habiendo disputado dos categorías en una de las fechas con llegada a semifinales—, además de sostener ritmo competitivo en torneos y ligas locales como el circuito Cicupa, el Jockey Club, Olivos Arena y Pista Central.

"Todo esto que se ha ido participando durante el año en diferentes provincias y demás te lleva a una clasificación. Y bueno, gracias a Dios dio fruto y clasificó en el puesto número 23 de todos los chicos del país que juegan en su categoría para el Máster", señaló Cristian Escudero.

En lo anímico, Cristian describió a Darien como un chico apasionado por el deporte, con un entusiasmo marcado en este último año y una alegría desbordante al recibir la confirmación oficial por correo hace un par de semanas, lo que despertó su ansiedad y ganas de entrenar incluso el doble.

Según relató su padre, su compromiso con el pádel funciona como motor de responsabilidad cotidiana -a tal punto que, si la exigencia escolar lo requiere, el mayor incentivo para concentrarse y sacar buenas notas es justamente el vínculo con el juego-, mientras que en la cancha muestra resiliencia para insistir y mejorar tras cada derrota.

"Cuando él inició, a los 11 años me dice: 'Papá, quiero jugar al pádel como vos'. Bueno, dale, probamos, le empezó a gustar y ahí arrancó. Para tener 14 años y haber empezado a los 11 tuvo un avance bastante rápido y este último año lo ha tomado con mucho entusiasmo", relató su padre, quien añadió que tras la llegada de la confirmación se muestra ansioso por entrenar aún más, aunque deba administrarlo porque también hay que competir a nivel local y cuidar el presupuesto.

En cuanto a su estilo de juego y vocación deportiva, su padre destacó que el joven combina estatura, agilidad y destreza dentro de la cancha, cualidades que sorprendieron y despertaron curiosidad tanto en Valle Fértil como en La Rioja y que le permitieron ascender desde octava hasta competir en cuarta y tercera categoría.

Esa evolución se apoya en una fuerte vocación por superarse y proyectarse a largo plazo: con la meta de seguir creciendo tras una eventual pretemporada en enero invitada por el Club Cóndor y afrontar la temporada 2027,

Darien ya plantea el sueño de dedicarse profesionalmente al pádel, mirando como referentes a figuras como Agustín Tapia, Arturo Coello y Fernando Belasteguín.

El joven deportista entrena en Jockey Club San Juan la preparación física con el profesor Rodri y el aspecto técnico-táctico con Pablo Sánchez (a cargo de la academia del club) y Diego Aguilera, además de practicar en Pista Central Pádel San Juan, el club de una cancha donde trabaja su padre.

En detalle

El Máster de la Liga Argentina de Menores 2026 (APA) — del 26 al 29 de noviembre en Premium APA Center (Pilar, Buenos Aires). La competencia podrá seguirse por el canal oficial de APA en YouTube.

Contacto para sponsors: Cristian Escudero (padre y representante) — Teléfono: 264 482-1808 | Correo: crgescudero2@gmail.com | Instagram: @crgescudero / @pista_central_padel





