En el marco de la cobertura especial llevada adelante por HUARPE TV sobre la llegada del Papa León XIV al país, el padre Andrés Riveros brindó detalles y reflexiones exclusivas sobre los momentos vividos durante las actividades oficiales en Córdoba.

El sacerdote sanjuanino, que formó parte de la comitiva presente en la catedral cordobesa y pudo dialogar de cerca con el Sumo Pontífice, calificó la experiencia como el "abroche de oro" de una intensa travesía y destacó la profunda emotividad que dejó el paso del líder de la Iglesia Católica.

Durante la entrevista, Riveros compartió las impresiones de los peregrinos y sacerdotes que acompañaron las distintas ceremonias multitudinarias, señalando que los testimonios recopilados coinciden en remarcar conceptos como paz, alegría, fortaleza y consuelo.

Asimismo, el referente religioso enfatizó que el mensaje papal estuvo profundamente anclado en la realidad social actual, convocando a una Iglesia con una nueva etapa de mayor compromiso, cercanía con el Evangelio, empatía hacia quienes sufren y un fuerte llamado a habitar las calles y los barrios junto a los sectores más vulnerables.

El sacerdote también hizo hincapié en la impronta humana y equilibrada demostrada por el Papa León XIV durante sus alocuciones, valorando su sensibilidad frente a problemáticas globales y locales —tales como la educación, la discapacidad y la preservación ambiental ligada a las economías regionales—.

"Una figura brillante y muy humana", así fue como el sacerdote sanjuanino destacó la calidez del Santo Padre y remarcó que el mensaje papal dejó una profunda huella en los peregrinos que colmaron las celebraciones: "Recién estábamos recogiendo los primeros testimonios de estos peregrinos y coincidían en palabras como paz, alegría, fortaleza, consuelo".

Durante la entrevista, Riveros valoró la cercanía espiritual vivida durante los encuentros multitudinarios y relató cómo fue el instante en que pudo saludarlo personalmente: "Me extendió su mano y cruzamos la mirada en un 'te quiero, Dios te bendiga'... Para mí será como el abroche de oro de tres días de gran maratón que venía de Buenos Aires".

El referente religioso también subrayó que el pontífice transmite una impronta clara de sencillez y entrega hacia quienes más sufren, señalando que el mensaje del Papa interpela a toda la sociedad: "El Papa León está dando toda esa continuidad, todo ese brillo, y nos está poniendo, quiere que los consagrados estemos en la calle, en el barrio, quiere que estemos al lado del que sufre, del que no puede".

Consultado sobre las críticas y los desafíos actuales que atraviesa el mundo, el sacerdote reflexionó sobre la necesidad de interpretar el liderazgo de León XIV desde la empatía y la humildad evangélica: "Aceptamos las críticas porque somos falibles y siempre podremos mejorar, pero creo que lo que estamos viviendo es de una calidad y de una magnitud realmente que merece el título de histórica".

Asimismo, el padre Riveros concluyó destacando que la visita papal fortalece la identidad del pueblo creyente y renueva el compromiso comunitario de continuar multiplicando obras de misericordia, de diálogo y de cercanía con los sectores más vulnerables de la sociedad.