Padre de uno de los 11 aprehendidos afirma que su hijo nunca estuvo en Villa Gesell

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El padre de uno de los 11 aprehendidos por el crimen de un joven asesinado a golpes a la salida de un boliche de Villa Gesell negó que su hijo haya estado en dicha localidad balnearia al momento del crimen sino que estaba junto a su familia en Zárate, donde reside y fue apresado por la Policía.



Jose María Ventura, padre de Pablo, uno de los aprehendidos, dijo esta tarde a C5N que su hijo está "incomunicado" y que en las próximas horas será indagado por la fiscal de la causa, Verónica Zamboni.



Ante todo, el hombre, quien se encuentra en Villa Gesell, envió sus "sinceras condolencias" a las familia de la víctima, Fernando Báez Sosa (19) porque como padre está "muy mal, muy acongojado" por lo ocurrido.



"Quiero aclarar que Pablo estuvo todo el tiempo en la ciudad de Zárate. Jamás estuvo en Villa Gesell", señaló.



"Estamos a disposición porque venimos con la verdad", señaló el hombre, quien dijo que, a través de su abogado particular Jorge Santoro, van a aportar "el video de donde estuvieron cenando en Zárate" de la noche del crimen.



"Pidieron también el entrecruzamiento de llamados de los chicos", indicó el hombre, quien recordó que abandonaron el restorán entre las 22.30 y las 22.45 del viernes, que su hijo lo dejó a él y a su esposa en la casa para luego salir con amigos "a disfrutar", tras lo cual, regresó a las "cuatro de la mañana" de ayer.



Luego, a las 17 de ayer, la Policía fue a buscarlo a su casa de Zárate.



"No sabíamos de qué se trataba, mi hijo tampoco estaba al tanto de lo ocurrido en Villa Gesell. No es amigo de ninguno (de los otros aprehendidos), sólo se conocen de vista porque Zárate es muy chico. Y no juega al rugby, sino que es remero del Club Náutico", indicó.



José María agregó que los amigos que estuvieron con su hijo en un departamento en Zárate quieren ir a declarar a Villa Gesell.



"Por lo poco que pude averiguar, mi hijo está aprehendido porque uno o varios de ellos (los otros sospechosos) lo nombró", añadió.