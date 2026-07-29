Dos expolicías de Santa Fe, padre e hijo, quedaron detenidos con prisión preventiva acusados de asesinar a Andrés Lisandro "Fido" Saavedra, un joven de 24 años que permanece desaparecido desde el 20 de enero en Rosario.

Los imputados son Pedro Bascoy, oficial retirado, y su hijo Cristian Bascoy, quien fue exonerado de la Policía de Santa Fe. Ambos fueron acusados por la fiscal Agustina Eiris del delito de homicidio simple y continuarán detenidos por decisión del juez Aldo Bilbao mientras avanza la investigación.

Según la hipótesis de la Fiscalía, el crimen ocurrió entre el 20 y el 21 de enero en una vivienda ubicada sobre calle Rivarola al 7100, en el barrio Godoy.

Los investigadores sostienen que Cristian Bascoy contactó a Saavedra con el pretexto de ofrecerle una changa de albañilería para lograr que se presentara en el lugar. Una vez allí, siempre de acuerdo con la acusación, lo atacó a golpes y lo ahorcó hasta provocarle la muerte.

La investigación también señala que Pedro Bascoy presenció el ataque y posteriormente colaboró con su hijo para ocultar el cuerpo de la víctima, cuyos restos todavía no fueron encontrados.

Para la Fiscalía, el homicidio habría sido una represalia porque Saavedra era señalado como uno de los presuntos participantes de un robo ocurrido en la vivienda de uno de los acusados.

En paralelo, la familia del joven impulsó una intensa campaña para reclamar avances en la causa. Javier Saavedra, hermano de la víctima, difundió videos en redes sociales en los que apuntó contra los ahora imputados y sostuvo que su hermano habría sido engañado con una supuesta propuesta laboral antes de ser asesinado.

Además, manifestó sus sospechas sobre el posible destino del cuerpo y mencionó tres lugares donde cree que podría encontrarse. Sin embargo, esas afirmaciones forman parte de la denuncia realizada por la familia y, hasta el momento, no fueron confirmadas por la investigación judicial.

Mientras continúan los operativos para localizar los restos de Saavedra, la causa avanza con los dos expolicías detenidos y bajo prisión preventiva por el presunto homicidio del joven rosarino.