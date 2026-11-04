Padre Riveros habló sobre el mensaje del Papa: "El amor de Dios se mete en el barro"

"Visitar la cárcel es mostrar hasta dónde llega el amor de Dios", es la profunda reflexión del padre Andrés Riveros sobre la llegada del papa León XIV que transmitió como invitado al programa "Yo te invito" de HUARPE TV.

Ante la inminente llegada del papa León XIV al país —en un hecho histórico que incluirá paradas en Buenos Aires y Córdoba—, crecen las expectativas y los debates en torno a las prioridades del Sumo Pontífice en su agenda oficial.

Ante los cuestionamientos de algunos sectores políticos y críticos acerca de los lugares elegidos por el Papa, el sacerdote referente de la Iglesia Catedral San Juan Bautista, brindó en el estudio, su mirada sobre el sentido profundo de esta gira y detalló, además, cómo se vivirá el acontecimiento desde la provincia de San Juan.

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la elección de los centros penitenciarios dentro de las recorridas papales, un gesto que suele generó molestias de una parte de la sociedad y que se potenciaron en las redes sociales.

Al respecto, el padre Riveros fundamentó la decisión basándose en la tradición de la Iglesia y las enseñanzas del Evangelio: "La visita a las cárceles es una tradición en las visitas papales, no solo del papa León XIV, sino también el tiempo de Francisco y los papas predecesores también hicieron lo mismo. Porque dice Jesús: 'No son los sanos los que tienen necesidad del médico, yo no he venido por los justos, yo he venido por los pecadores'".

En la misma línea, el sacerdote profundizó sobre el mensaje de redención que el Sumo Pontífice lleva a los sectores más vulnerados del sistema: "Visitar la cárcel es mostrar hasta dónde el amor de Dios se mete en el barro de nuestra fragilidad humana, y desde allí nos viene a decir: 'Dale, existe otra vida, otra posibilidad, una nueva versión de persona'... El Papa no va para que cesen las penas ni para pasarle la manito en el hombro de que está todo bien. Y no se trata de lo que hiciste lo tenés que pagar. Sino que también tenés que reparar, pero tenés que salir y reinsertarte en la sociedad de una manera nueva. Y el Papa viene a decirle eso: hay un Dios que te quiere nuevo".

Asimismo, Riveros reflexionó sobre otra de las paradas emblemáticas, como el paso por el "Cotolengo Don Orione", un espacio destinado a personas con diversas discapacidades e indigencias: "el Papa viene a decirnos: en el amor de Dios nadie está descartado, no existen los hijos de primera, de segunda o de cuarta. Para Dios todos somos sus hijos y entre todos somos hermanos".

La magnitud de la visita

Al reflexionar sobre la logística descomunal del evento, el sacerdote hizo una analogía desde su perspectiva de "provinciano" frente a las grandes urbes: "Nosotros aquí nos movemos en 10 minutos llegamos a todos lados, allá será algo más grande e incomensurable, pero nos hará igualmente, sentirnos como familia, nos hará sentir unidos, más allá de todas las diferencias que existen".

En este sentido, Riveros remarcó que la diversidad ideológica o social no debe ser un motivo de ruptura, destacando que "la unidad no es uniformidad. Valoramos todas las diferencias, las respetamos, pero por sobre todos los conflictos tiene que reinar la unidad".

Por otro lado, Riverso destacó la figura del Santo Padre como representante de un lazo tangible de la Iglesia universal: "El papado en general es como el signo sacramental, así palpable, de la unidad. Estar cerca de del papa hoy León XIV, es estar en comunión con toda la iglesia".

Riveros reflexionó también sobre el impacto emocional que este tipo de visitas genera en el tejido social argentino, marcado frecuentemente por rispideces y grietas políticas o culturales. "Estamos tan rotos como sociedad, estamos tan dispersos, la maldita grieta nos ha dividido, enfrentado. Necesitamos sentirnos familia", expresó el sacerdote, destacando que el papado funciona como un "signo sacramental y palpable de la unidad de la Iglesia".

Cómo seguir la visita desde San Juan

Para aquellos sanjuaninos que no podrán viajar hacia Buenos Aires o Córdoba, el Arzobispado organizó una cobertura especial y actividades litúrgicas para unir a la comunidad en oración.

El padre Andrés Riveros, en su rol de párroco de la Catedral, detalló el cronograma previsto para sintonizar y vivir comunitariamente las jornadas históricas.

Martes por la tarde (Vigilia con jóvenes): A partir de las 20 hs. la Catedral será epicentro de una vigilia especial destinada especialmente a los jóvenes —un pedido expreso del propio Sumo Pontífice—. El encuentro incluirá momentos de oración profunda en comunión con los cientos de miles de jóvenes presentes en Buenos Aires, con transmisión en vivo.

Miércoles por la mañana (Despedida en Luján): Desde las 9 hs., la comunidad se reunirá para acompañar virtualmente y desde el templo la última misa del Papa en la Argentina, celebrada en el santuario de la Basílica de Luján antes de su partida rumbo al Perú.

Además, el sacerdote confirmó que se mantendrán los tres turnos de misas habituales diarios en la Catedral, solicitando a los sacerdotes locales que no viajen que permanezcan en San Juan para confesar y acompañar espiritualmente a los fieles durante estos "días donde se va a mover el corazón".

Con la habilitación de pantallas y transmisiones especiales en distintos puntos de la provincia, San Juan se prepara para vivir una semana de profunda espiritualidad, buscando que la visita del papa León XIV deje una huella duradera de reconciliación y fraternidad en el corazón de los fieles.