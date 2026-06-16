La pasión por la Selección Argentina volvió a sentirse con fuerza en una Copa del Mundo. A horas del debut frente a Argelia, los alrededores del GEHA Field at Arrowhead Stadium se transformaron en una verdadera extensión de la tribuna albiceleste, con miles de fanáticos que llegaron desde distintos rincones de Estados Unidos y también desde Argentina para acompañar al equipo de Lionel Scaloni.

La enorme expectativa generó un fuerte movimiento en el mercado de reventa. A pocas horas del partido, las entradas disponibles en distintas plataformas oscilan entre los 250 y los 700 dólares, dependiendo de la ubicación dentro del estadio. La demanda se mantuvo alta durante toda la jornada y los valores crecieron a medida que se acercaba el horario del encuentro.

Pero conseguir un boleto no es el único gasto importante para quienes deciden asistir al estreno de la Albiceleste. Llegar hasta el estadio también implica un desembolso considerable. Los estacionamientos oficiales y los espacios improvisados por vecinos en los alrededores del complejo deportivo cobran entre 75 y 100 dólares por vehículo.

Una vez resuelto ese desafío, comienza otro: la caminata. Miles de personas recorren varios kilómetros bajo el intenso calor para alcanzar los accesos al estadio, atravesando extensas playas de estacionamiento y caminos internos del complejo.

Pese a los costos y las dificultades logísticas, el entusiasmo de los hinchas parece no tener límites. Banderas, bombos, camisetas y cánticos dominan el paisaje en Kansas City, donde la ilusión de volver a ver a la Selección en un Mundial supera cualquier obstáculo.

Con las 70.000 localidades prácticamente ocupadas y una presencia argentina que promete hacerse sentir durante los 90 minutos, el debut ante Argelia tendrá un clima de local para la campeona del mundo. Mientras el equipo ultima detalles dentro del vestuario, afuera la fiesta ya está en marcha y tiene a la albiceleste como protagonista absoluta.