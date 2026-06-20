Países Bajos aplastó 5 a 1 a Suecia en Houston

El Mundial 2026 para este sábado mostró uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha de la fase de grupos. Países Bajos y Suecia se enfrentaron en el Houston Stadium por el Grupo F, en un duelo que al terminar sin duda define al primer clasificado a los dieciseisavos de final ya que los neerlandeses ganaron 5 a 1 ante un Suecia que no supo sostenerse.

En el comienzo del partido, los neerlandeses se imponían claramente con un 2-0 producto de un doblete de su mejor delanetro Brobbey en tan solo los primeros 16 minutos de partido. En el segundo tiempo los verdugos neerlandeses seguína goleando, con dos tantos más del mismo jugador, Gakpo, dejando el marcador 4-0 en Houston. Sin rendirse aún, Suecia apareció con gol de Anthony Elanga a los 59 minutos del complemento metiendo el único gol del partido. Sin embargo, Summerville estiró la ventaja y el partido terminó 5 a 1 con un contundente triunfo de Países Bajos.

La selección de Países Bajos llegaba con la necesidad de sumar de a tres. En su presentación igualó 2 a 2 frente a Japón en un partido que parecía tener controlado, pero que se le escapó en los minutos finales. Ese resultado dejó al equipo dirigido por Ronald Koeman sin margen para volver a ceder puntos.

Del otro lado aparecía una Suecia fortalecida. Los escandinavos debutaron con una contundente victoria sobre Túnez por 5 a 1 y lideran el grupo gracias a una de las actuaciones más convincentes de la primera fecha. Los delanteros Alexander Isak y Viktor Gyökeres fueron dos de las figuras de aquella goleada.

Por eso, el choque en Houston se perfilaba como una verdadera final anticipada.

Minutos antes del inicio, ambos equipos salieron al campo de juego y todo quedó listo para el comienzo del espectáculo. Una de las principales referencias de Países Bajos vuelve a ser el experimentado defensor Virgil van Dijk, encargado de liderar una defensa que buscará contener el poder ofensivo sueco.

El partido será arbitrado por el inglés Michael Oliver, acompañado por Stuart Burt y James Mainwaring como asistentes. El VAR estará a cargo de Jarred Gillett.

Horario y TV

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 14:00

Chile, Bolivia, Venezuela y Miami (EE.UU.): 13:00

Ecuador, Perú, Colombia y Panamá: 12:00

México, Honduras, Costa Rica y El Salvador: 11:00

España: 19:00

Cómo llegan

Países Bajos

Empató 2-2 con Japón.

Necesita ganar para acomodarse en la tabla del Grupo F.

Tiene como figura a Virgil van Dijk.

Suecia

Goleó 5-1 a Túnez.

Puede asegurar su clasificación con una victoria.

Llega con gran confianza tras una de las mejores actuaciones de la primera fecha.

Con mucho en juego y dos selecciones europeas con aspiraciones importantes, el Grupo F fue escena uno de los partidos más atractivos de la jornada mundialista.