Países Bajos lleva menos de diez minutos del primer tiempo y viene ganandole a Túnez por 2 a 1 y se asegura el liderazgo del Grupo F.

El primer tanto lo marcó Ellyes Skhiri quien quiso despejar un centro, le entró al balón de manera defectuosa y terminó por meter el esférico en su propio arco. En el segundo, Brian Brobbey culminó una jugada preparada con un potente tiro dentro del área y puso el 2-0.





El equipo de Ronald Koeman impuso condiciones desde el vestuario y liquidó las acciones de forma tempranera ante un combinado africano que acusó el golpe de los dos goles rápidos, aunque mostró una leve mejoría posicional en el tramo final de la etapa inicial.

Desarrollo del Primer Tiempo

Túnez intentó mostrar una postura ofensiva en los primeros segundos, pero la "Naranja Mecánica" recuperó rápido y golpeó en su primer avance profundo. Tras un centro punzante al área de las Águilas de Cartago, el mediocampista y capitán tunecino Ellyes Skhiri intentó despejar el peligro pero impactó el balón de forma defectuosa, venciéndolo en su propia puerta para decretar el 1-0 a favor de los europeos.

Sin darle tiempo de reacción a su rival, Países Bajos aprovechó el desconcierto defensivo de Túnez. Tras recuperar el esférico cerca del mediocampo gracias a la intensa presión de hombres como Frenkie de Jong y Tijjani Reijnders, la ofensiva se movió con velocidad.

El delantero Brian Brobbey reaccionó con rapidez dentro del área y definió con autoridad ante el arquero Aymen Dahmen para estirar la ventaja a 2-0 en apenas seis minutos de juego.

Con el marcador a favor, la selección europea controló el ritmo del partido mediante la posesión del balón. La intensidad de la presión alta asfixió la salida de Túnez, obligando al equipo que hoy dirige Hervé Renard a dividir la pelota y cometer imprecisiones en la transición.

Pasada la media hora de juego, el conjunto africano logró acomodarse en el campo y adelantó sus líneas para disputar la posesión en el mediocampo, con Hannibal Mejbri protagonizando varios duelos individuales ante Ryan Gravenberch.

Túnez buscó lastimar con contragolpes rápidos y aproximaciones por las bandas, obligando a la zaga liderada por Virgil van Dijk a mantener la concentración, aunque a las Águilas de Cartago les faltó profundidad y precisión en el último pase para exigir realmente al arquero Bart Verbruggen antes de irse al descanso.

Desarrollo del Segundo Tiempo

A los 53 minutos, Hazem Mastouri cabeceó dentro del área tras un centro desde la derecha y puso el 2-1 para darle suspenso al encuentro.

Formaciones

Túnez (5-3-2): Aymen Dahmen; Yan Valery, Rani Khedira, Montassar Talbi, Mohamed Amine Ben Hamida, Ali Abdi; Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Ismaël Gharbi; Hazem Mastouri, Anis Ben Slimane.

Países Bajos (4-3-3): Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey, Cody Gakpo.



