Países Bajos buscará imponer su experiencia ante Marruecos en el Mundial

El camino hacia la gloria entra en su etapa más dramática y los 16avos de final de la Copa del Mundo presentan una batalla que promete alta intensidad en suelo norteamericano. Países Bajos y Marruecos miden sus fuerzas hoy lunes 29 de junio en un cruce de eliminación directa que determinará cuál de los dos seleccionados mantiene vivo el sueño del campeonato. El choque se llevará a cabo en el Estadio Monterrey, ubicado en México, un escenario que albergará su último partido en esta competencia.

Para los aficionados en Argentina, la transmisión del evento comenzará a las 22:00 horas y se podrá sintonizar en vivo a través de la señal de DSports. El encargado de impartir justicia en el campo de juego será el árbitro brasileño Wilton Sampaio, quien contará con la asistencia del chileno Cristián Garay como cuarto juez del encuentro.

Ambos conjuntos llegan a esta instancia tras superar realidades competitivas en la fase de grupos. El combinado europeo avanzó como líder invicto del Grupo F sumando siete unidades. Su recorrido inicial comenzó con una igualdad 2-2 frente a Japón, para luego encadenar dos victorias consecutivas tras vencer 5-1 a Suecia y cerrar la primera etapa con un triunfo 3-1 ante Túnez.

Por su parte, la escuadra africana consiguió su boleto a la ronda eliminatoria luego de completar su respectivo fixture en la zona de grupos, donde ratificó la consistencia defensiva y el despliegue vertical que caracterizan su propuesta futbolística actual.

Los entrenadores perfilan sus mejores recursos disponibles para el pitazo inicial. La probable alineación de los dirigidos por Ronald Koeman estaría integrada por Verbruggen en el arco; una línea defensiva compuesta por Dumfries, Van Hecke, Van Dijk y Van de Ven; un mediocampo con Gravenberch, De Jong y Reijnders; mientras que el ataque quedaría conformado por Malen, Brobbey y Gakpo.

En la vereda opuesta, la formación inicial marroquí presentaría a Bounou bajo los tres palos; Hakimi, Diop, Riad y Mazraoui en la zaga; El Aynaoui junto a Bouaddi en el sector de contención; Diaz, Ounahi y El Khannouss como enlaces; dejando a Saibari como referencia principal en la delantera. El vencedor de esta llave deberá trasladarse a Houston el 4 de julio para disputar los octavos de final contra el ganador del duelo entre Sudáfrica y Canadá.