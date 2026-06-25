Países Bajos juega su partido del Mundial ante la ya eliminada Túnez

La última fecha del Grupo F presenta un escenario de contrastes absolutos en los Estados Unidos. Países Bajos busca asegurar el liderazgo de la zona, mientras que Túnez saldrá a la cancha a jugar por el honor tras quedar sin posibilidades de acceder a los dieciseisavos de final.

El conjunto europeo arriba a este compromiso en una posición ideal luego de golear 5-1 a Suecia en su anterior presentación, un resultado que lo consolidó en la cima de la tabla con 4 unidades. El director técnico de la escuadra neerlandesa, Ronald Koeman, expresó antes del viaje a la sede del encuentro que "el objetivo principal es terminar en el primer puesto para asegurar un cruce más favorable en la próxima ronda y mantener la intensidad ofensiva que mostró el plantel".

Por el lado africano, las Águilas de Cartago arrastran un presente complejo en la competencia tras sufrir dos derrotas consecutivas, la última de ellas por un marcador de 4-0 frente a Japón. Esta situación dejó al combinado dirigido técnicamente por Jalel Kadri en el fondo del grupo sin puntos sumados. El entrenador tunecino declaró de cara al cierre de la primera etapa que "el grupo tiene la obligación de limpiar la imagen colectiva y competir al máximo nivel posible frente a una de las potencias del torneo para regalarle una alegría a los aficionados".

El partido se disputará este jueves 25 de junio de 2026 a las 20:00, hora de Argentina, en las instalaciones del estadio Kansas City, ubicado en la ciudad homónima del estado de Missouri. La transmisión en directo para el territorio argentino se podrá seguir a través de las señales de televisión y plataformas digitales de TV Pública, DSports y DGO. La conducción del arbitraje estará a cargo de la jueza mexicana Katia Itzel García Mendoza.

Con respecto a las alineaciones para el inicio del juego, la formación probable de Túnez contempla a Dahmen en el arco; Dräger, Talbi, Meriah y Abdi en la línea defensiva; Skhiri, Laïdouni y Ben Romdhane en el sector del mediocampo; mientras que Achouri, Jaziri y Sliti se ubicarán en la zona de ataque.

Por su parte, la estructura inicial de Países Bajos se perfila con Verbruggen bajo los tres palos; Dumfries, De Ligt, Van Dijk y Aké en la última línea; Frenkie de Jong, Reijnders y Simons en la mitad de la cancha; con Malen, Gakpo y Brobbey como referentes en la línea ofensiva.