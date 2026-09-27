Países Bajos consiguió este domingo una victoria por 2-1 frente a Serbia por la segunda jornada de la Nations League. El conjunto neerlandés volvió al triunfo después de su presentación en la competencia.

El partido correspondió al Grupo 2 de la Liga A de la Nations League. Con este resultado, Países Bajos sumó una nueva victoria en su camino dentro de la competencia.

El triunfo ante Serbia

El seleccionado neerlandés logró imponerse por 2-1 en un encuentro correspondiente a la segunda fecha. Serbia, por su parte, no pudo conseguir el resultado que buscaba como local.

Países Bajos llegó a este compromiso después de su debut ante Alemania. Ahora consiguió sumar de a tres frente al seleccionado serbio y volvió a festejar en la Nations League.

Una nueva fecha de la competencia

La segunda jornada de la UEFA Nations League 2026/27 se disputa durante estos días. La competencia tiene partidos correspondientes a las distintas ligas y grupos de la fase de liga.

Países Bajos y Serbia forman parte de la Liga A, donde los seleccionados buscan avanzar dentro de sus respectivos grupos. El triunfo neerlandés ante Serbia le permitió continuar su recorrido en el torneo con una victoria.