El Mundial 2026 tendrá este domingo uno de los partidos más interesantes de la primera fecha cuando Países Bajos y Japón se enfrenten desde las 18 en el Dallas Stadium, por el Grupo F de la Copa del Mundo.

El encuentro reunirá a dos selecciones con realidades diferentes, pero con la misma ambición de comenzar el certamen con una victoria. En una zona que también integran Suecia y Túnez, sumar de a tres en el debut puede resultar clave para encaminar la clasificación a la siguiente ronda.

La selección neerlandesa, dirigida por Ronald Koeman, llega con una plantilla cargada de figuras internacionales, aunque sin haber mostrado su mejor versión en los partidos preparatorios. La Naranja Mecánica cayó frente a Argelia y luego logró una ajustada victoria por 2-1 ante Uzbekistán, resultados que dejaron algunas dudas sobre su funcionamiento colectivo.

A pesar de ello, Países Bajos mantiene intactas sus aspiraciones gracias a la jerarquía de futbolistas como Virgil Van Dijk, Frenkie de Jong, Cody Gakpo y Denzel Dumfries, quienes serán piezas fundamentales en el estreno mundialista.

Del otro lado estará Japón, una selección que continúa consolidando su crecimiento en la élite del fútbol internacional. Los Samuráis Azules llegan con una racha de seis victorias consecutivas y una confianza reforzada tras importantes triunfos en amistosos frente a Brasil e Inglaterra.

El conjunto dirigido por Hajime Moriyasu intentará ratificar la evolución mostrada en Rusia 2018 y Qatar 2022, aunque tendrá una baja sensible: el mediocampista Wataru Endo quedó fuera de la convocatoria por una lesión.

Para el debut, Países Bajos formaría con Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk y Micky Van de Ven; Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders y Frenkie de Jong; Crysencio Summerville o Brian Brobbey, Donyell Malen y Cody Gakpo.

Por su parte, Japón saldría con Zion Suzuki; Yukinara Sugawara, Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi o Ko Itakura, Hiroki Ito y Keito Nakamura; Kaishu Sano, Daichi Kamada; Takefusa Kubo, Ayase Ueda y Junya Ito.

Con estilos diferentes y el objetivo común de arrancar con el pie derecho, neerlandeses y japoneses protagonizarán un duelo que promete emociones y que podría marcar el rumbo de ambos en el Grupo F.