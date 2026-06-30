Comenzó el encuentro entre Países Bajos y Marruecos por 16avos de final de la Copa del Mundo FIFA 2026. El partido, que se disputa en Monterrey, tiene mucha intensidad a la hora de buscar la pelota, ambas selecciones mantienen un juego muy parejo.

La primera llegada de peligro fue para Países Bajos. Summerville atacó por el lado derecho del campo y buscó el pie de uno de sus compañeros, aunque no consiguió lo que esperaba. La defensa de Marruecos estuvo muy atenta para bloquear la acción de peligro a los 16 minutos del primer tiempo.

El Aynaoui conectó el cabezazo para Marruecos y el portero de Países Bajos puso fuerte las manos para evitar la caída de su arco. Se abrió el partido.

Ambos equipos han mantenido un esquema conservador. Países Bajos, bajo la dirección técnica, ha buscado el control del balón con jugadores como Frenkie de Jong, pero le ha costado encontrar profundidad ante el organizado sistema defensivo marroquí.

Marruecos ha generado peligro mediante transiciones rápidas. Destacan dos intervenciones importantes del portero neerlandés Bart Verbruggen, quien contuvo disparos peligrosos, incluyendo un remate violento de Achraf Hakimi y un cabezazo de Neil El Aynaoui.

Mientras Países Bajos prioriza la tenencia, Marruecos apuesta por el orden táctico y ataques directos. El ganador de este cruce enfrentará a Canadá en la siguiente instancia de los octavos de final.

Justo en el minuto 50, Saibari se perdió el primero de Marruecos tras un tiro libre de Hakimi. El delantero apareció por el segundo palo y no pudo conectar la pelota.









Formaciones

Países Bajos: Bart Verbruggen; Virgil Van Dijk, Nathan Ake, Jan Paul Van Hecke, Micky Van de Ven; Denzel Dumfries, Ryan Gravenberch, Frenkie De Jong, Cody Gakpo; Brian Brobbey, Crysencio Summerville.

Marruecos: Yassine Bounou; Archaf Hakimi, Noussair Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad; Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss; Neil El Aynaoui, Brahim Díaz.



