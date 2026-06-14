Pakistán confirmó un acuerdo entre Estados Unidos e Irán por la paz

Pakistán confirmó este domingo que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz para poner fin al conflicto que enfrentó a ambos países durante los últimos meses. El anuncio fue realizado por el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, quien además informó que la firma oficial del entendimiento está prevista para el próximo 19 de junio en Suiza.

A través de un comunicado, Sharif señaló que el pacto fue alcanzado luego de una intensa ronda de negociaciones y que ambas partes aceptaron cesar las operaciones militares.

“Tras conversaciones intensivas, nos complace anunciar que el acuerdo de paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán ha sido alcanzado”, expresó el mandatario.

Según explicó, el entendimiento contempla la finalización inmediata y permanente de las acciones militares en todos los frentes vinculados al conflicto. Entre ellos mencionó la situación en el Líbano, donde las tensiones entre Israel y Hezbollah habían generado preocupación sobre el avance de las conversaciones diplomáticas.

El jefe de gobierno pakistaní indicó que la ceremonia oficial de firma se realizará el viernes 19 de junio en territorio suizo, aunque por el momento no se informó la ciudad ni otros detalles vinculados al encuentro.

Sharif también destacó la decisión de Washington y Teherán de avanzar por la vía diplomática y agradeció la participación de los países que colaboraron en el proceso de negociación.

En ese sentido, reconoció el papel de Qatar como uno de los principales mediadores y valoró además la intervención de Arabia Saudita y Turquía durante las conversaciones.

De acuerdo con lo informado, durante los próximos días se desarrollarán reuniones entre las partes y los países mediadores para avanzar en los aspectos técnicos necesarios para implementar el acuerdo y preparar la firma oficial.

El anuncio se conoció pocas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que el entendimiento estaba prácticamente cerrado y que solo restaban algunos pasos formales antes de concretar la firma definitiva.