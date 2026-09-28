El Gobierno nacional habilitó el proceso para concesionar el Palacio Nacional de las Artes, conocido como Palais de Glace, con el objetivo de avanzar en su restauración, conservación, mantenimiento y explotación. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1106/2026 y contempla la convocatoria a una Licitación Pública Nacional e Internacional dentro de un plazo de 12 meses.

El edificio, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, continuará bajo el régimen de protección de los Monumentos Históricos Nacionales. Por eso, el esquema previsto establece que cualquier actividad complementaria deberá ser compatible con su carácter cultural.

La medida no implica que ya exista un concesionario definido. Primero deberá desarrollarse el proceso licitatorio, que estará a cargo del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Obras Públicas.

Qué contempla la concesión

Según el decreto, la futura concesión podrá incluir la puesta en valor, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento del inmueble.

También se podrán incorporar servicios y actividades complementarias o accesorias que contribuyan a la sostenibilidad económica del edificio, siempre que sean estrictamente compatibles con su función cultural. El Gobierno sostiene que estos ingresos permitirían contribuir al financiamiento de las obras y al mantenimiento del lugar.

Entre los objetivos establecidos figuran la restauración arquitectónica, la recuperación de la integridad material del edificio, la mejora de su funcionamiento cultural y el aumento de su eficiencia operativa.

El decreto también establece como objetivo garantizar la continuidad del uso público del Palais de Glace mediante un modelo de gestión que permita sostener su conservación y su función cultural.

Cómo será la licitación

La Secretaría de Obras Públicas tendrá a su cargo la convocatoria y la elaboración de los pliegos de bases y condiciones, las especificaciones técnicas y el modelo de contrato.

También deberá evaluar a los oferentes, resolver eventuales impugnaciones y avanzar posteriormente con la adjudicación y la firma del contrato. La convocatoria podrá adoptar la modalidad que la Secretaría considere conveniente dentro del marco legal vigente.

El llamado deberá realizarse dentro de los próximos 12 meses desde la entrada en vigencia del decreto. Por ahora, por lo tanto, no hay un privado adjudicatario ni un contrato de concesión firmado.

El edificio seguirá protegido

Por tratarse de un inmueble histórico, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos tendrá participación técnica en el proceso. La Secretaría de Obras Públicas deberá requerir su asistencia durante el procedimiento.

El Palais de Glace está ubicado en Posadas 1725 y avenida del Libertador 1248, en la Ciudad de Buenos Aires. El edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2004, cuando todavía era denominado “Salas Nacionales de Exposición”. En 2005 pasó a llamarse oficialmente Palacio Nacional de las Artes.

De esta manera, el Gobierno abrió el proceso para que el histórico edificio pueda ser gestionado mediante una concesión, mientras mantiene su condición de patrimonio protegido y establece que las futuras actividades deberán respetar su carácter cultural. (