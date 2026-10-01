Martín Palermo, máximo goleador histórico de Boca, analizó el inolvidable hat-trick de Enner Valencia ante Racing y destacó especialmente la precisión del ecuatoriano en el juego aéreo. El exdelantero participó de una charla en la Usina del Arte, en el marco del Olé Sports Summit, y dejó su mirada sobre los tres cabezazos que permitieron al Xeneize dar vuelta un partido que parecía perdido.

Valencia había ingresado desde el banco cuando Boca perdía 2-0 por los cuartos de final de la Copa Argentina. En apenas 34 minutos en cancha convirtió tres goles de cabeza y selló el 3-2 que clasificó al conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena a las semifinales. Los tres tantos llegaron en un lapso de solo 23 minutos.

Palermo, una voz autorizada para hablar de goles de cabeza, puso el foco tanto en la ejecución de los centros como en los movimientos del delantero ecuatoriano. “Fueron tres centros perfectos”, sostuvo, y remarcó que Valencia tuvo la capacidad de definir “a la perfección” gracias a su manejo del tiempo, la distancia y la potencia en el salto.

El Titán también destacó la fuerza que Valencia logró imprimirle a cada remate. Para Palermo, la combinación entre la precisión de quienes enviaron los centros y la capacidad del atacante para imponerse en el área terminó siendo decisiva para que Boca concretara una remontada histórica.

El triplete tuvo además un valor especial por la particularidad de los goles. Valencia se convirtió en el quinto futbolista de la historia de Boca en marcar tres tantos de cabeza en un mismo partido. Antes lo habían conseguido Roberto Cherro, Delfín Benítez Cáceres, Jaime Sarlanga y Ricardo Gareca.

Palermo recordó su sociedad con Riquelme

Durante la charla, Palermo también repasó momentos de su extensa etapa en Boca y recordó especialmente su sociedad futbolística con Juan Román Riquelme. El exdelantero explicó que una de sus principales virtudes era atacar el espacio a espaldas de los defensores, mientras que Riquelme tenía la capacidad de encontrarlo rápidamente con sus pases.

Sin embargo, aclaró que el éxito de aquel Boca no dependía únicamente de su conexión con Riquelme o Guillermo Barros Schelotto. Palermo remarcó que el funcionamiento comenzaba desde Óscar Córdoba y alcanzaba a la defensa y el mediocampo, destacando el trabajo colectivo de uno de los equipos más recordados de la historia del club.

El histórico goleador también recordó su participación en el Mundial de Sudáfrica 2010 y contó una particular anécdota sobre Lionel Messi. Según relató, ambos compartían asiento en el colectivo de la Selección Argentina, aunque reconoció entre risas que prácticamente no hablaba con él debido a la diferencia generacional.

El reconocimiento de Palermo a Boca

Palermo fue recibido por los hinchas con el tradicional cántico “muchas gracias, Palermo”, una muestra de cariño que volvió a emocionarlo. El exdelantero, autor de 216 goles con la camiseta azul y oro, agradeció nuevamente al club por haberle permitido trascender internacionalmente.

Su palabra apareció pocos días después de la noche consagratoria de Valencia frente a Racing. El ecuatoriano, que mide 1,77 metros pero se destaca por su potencia en el salto, necesitó apenas nueve contactos con la pelota durante sus minutos en cancha para firmar uno de los hat-tricks más particulares de la historia reciente de Boca.