Un fuerte accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este viernes en el barrio porteño de Palermo, cuando un automóvil chocó violentamente contra un colectivo de la línea 111 que circulaba sin pasajeros. Como consecuencia del impacto, dos mujeres resultaron heridas y debieron ser trasladadas de urgencia al Hospital Pirovano.

El siniestro ocurrió en la intersección de avenida Santa Fe y Darregueyra, sobre el corredor del Metrobús, donde trabajaron equipos de emergencia para asistir a las víctimas y despejar la zona.

Según informó el SAME, las ocupantes del vehículo, ambas de aproximadamente 30 años, sufrieron lesiones de distinta gravedad. La conductora presentó un traumatismo severo de cráneo, además de otros golpes de consideración, mientras que la acompañante sufrió politraumatismos. Las dos fueron estabilizadas en el lugar antes de ser derivadas al centro de salud.

Pese a la violencia del choque, no hubo víctimas fatales. El conductor del colectivo, un hombre de 52 años, no sufrió heridas, aunque el parabrisas del lado del conductor quedó astillado producto del impacto.

Las imágenes posteriores al accidente reflejaron la magnitud de la colisión. El automóvil terminó con la parte delantera completamente destruida: el capot quedó aplastado, el motor expuesto y varios componentes mecánicos desprendidos. Además, el parabrisas quedó destrozado, el techo presentó importantes deformaciones, se activaron los airbags y la parte trasera también sufrió daños. El vehículo terminó sobre la vereda del corredor exclusivo del Metrobús.

Debido al estado en que quedó el rodado, fue necesario desplegar un importante operativo para rescatar y asistir a las dos ocupantes. En el lugar trabajaron tres ambulancias del SAME, efectivos de Bomberos de la Ciudad y personal de la Policía de la Comuna 14A, mientras el tránsito permaneció completamente interrumpido durante las tareas de asistencia y las pericias.

El hecho ocurrió apenas horas después de otro siniestro vial registrado también en un sector del Metrobús porteño, esta vez en el barrio de San Nicolás. En ese episodio, un hombre de unos 50 años perdió el control de un Fiat Palio y chocó contra los bolardos de cemento ubicados sobre la avenida Leandro N. Alem al 600.

Tras el impacto, el conductor permaneció durante más de tres horas dentro del vehículo y se negó a realizarse el test de alcoholemia. Finalmente descendió con visibles dificultades para mantenerse en pie y reconoció haber consumido alcohol. Las autoridades labraron las infracciones correspondientes por la negativa al control y por la falta de documentación, además de secuestrar el automóvil. El hombre no fue detenido.