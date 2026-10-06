Guillermo Barros Schelotto y Martín Palermo volvieron a estar frente a frente, pero esta vez desde los bancos de Vélez y Platense. El reencuentro entre dos históricos de Boca dejó una de las imágenes más comentadas del empate 2-2 en el estadio José Amalfitani, cuando el entrenador del Fortín protestó un penal sancionado para el conjunto visitante.

La jugada ocurrió sobre el cierre del primer tiempo. Sebastián Zunino había cobrado inicialmente tiro libre por una infracción de Lisandro Magallán sobre Nicolás Retamar, pero el VAR llamó al árbitro para revisar la acción. Después de observar las imágenes, el juez determinó que la falta había sido dentro del área y sancionó penal para Platense.

El reclamo del Mellizo a Palermo

Mientras se producía la revisión, Guillermo Barros Schelotto comenzó a protestar desde el banco de Vélez. Pero, en lugar de dirigirse solamente al árbitro, el entrenador buscó a su viejo compañero de Boca, que se encontraba en el otro costado.

"¡Está afuera, está afuera!", le reclamó Guillermo a Palermo, mientras intentaba convencerlo de que la infracción había ocurrido fuera del área.

La situación tuvo un tono particular porque Palermo escuchó el reclamo de su excompañero y ambos intercambiaron algunas palabras entre sonrisas. Guillermo incluso continuó con su postura mientras se acercaban al vestuario. "Para mí es afuera", insistió el entrenador del Fortín.

El momento fue captado por las cámaras y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Palermo tuvo el penal pero no pudo convertir

Finalmente, Zunino confirmó la sanción y Agustín Lagos fue el encargado de ejecutar el penal para Platense. Sin embargo, el futbolista no pudo aprovechar la oportunidad y su remate se fue desviado junto al palo izquierdo de Tomás Marchiori.

El partido terminó teniendo otro giro en el segundo tiempo. Ronaldo Martínez volvió a poner a Vélez en ventaja, pero cuando parecía que el Fortín se quedaba con los tres puntos, Franco Zapiola apareció sobre el final con un potente remate desde afuera del área para establecer el 2-2 definitivo.

Un reencuentro entre viejos compañeros de Boca

Más allá de la discusión por el penal, el partido tuvo como protagonista al vínculo entre dos futbolistas que compartieron una de las etapas más exitosas de Boca.

Palermo y Guillermo fueron compañeros durante el ciclo de Carlos Bianchi y conquistaron varios títulos con el Xeneize. Esta vez, sin embargo, estuvieron en veredas diferentes como entrenadores.

Después del encuentro, ambos volvieron a encontrarse en el campo de juego junto a otros excompañeros de Boca, entre ellos Gustavo Barros Schelotto, Diego Cagna y Rubén "Pocho" Insúa. El saludo y los abrazos entre los protagonistas completaron una noche marcada por el reencuentro de varias figuras históricas del fútbol argentino.