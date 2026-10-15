Palito Ortega fue consultado por la sorpresiva separación de su hijo Emanuel Ortega y Julieta Prandi, pero prefirió no referirse al tema. El músico fue abordado por la prensa a la salida de la primera entrega de los Premios Martín Fierro de la Música 2026, donde recibió un reconocimiento a su trayectoria artística.

Con el galardón en la mano, el cantante se mostró contento por la distinción y buscó mantener la conversación centrada en su carrera. Ante una pregunta sobre la ruptura, respondió: “Estoy contento de haber recibido este Martín Fierro”, según consignó TN.

La prensa volvió a consultarlo sobre el estado de la familia, pero el artista fue breve y contundente. “No puedo hablar de ese tema”, expresó, sin brindar detalles sobre la situación que atraviesan su hijo y la modelo.

Una separación que sorprendió a todos

La ruptura entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi se conoció el lunes 12 de octubre, cuando la conductora anunció a través de sus redes sociales que había decidido ponerle fin a la relación, después de seis años juntos.

La noticia generó sorpresa porque la pareja se había casado por civil el 15 de septiembre, apenas 27 días antes de confirmar la separación.

En su comunicado, Prandi explicó que decidió hacer pública la noticia para anticiparse a las especulaciones sobre los motivos de la ruptura. También aclaró que no daría más detalles y pidió respeto por su privacidad.

Emanuel, por su parte, habló con la prensa al día siguiente y reconoció que atravesaba un momento difícil. “No estoy bien, pero ya va a pasar”, expresó, al tiempo que pidió que la situación se mantuviera en el ámbito privado.

El recuerdo de Palito y Evangelina sobre la pareja

Palito Ortega y su esposa, Evangelina Salazar, habían acompañado a Emanuel y Julieta durante su casamiento. En aquella oportunidad, Evangelina se mostró feliz por la unión y destacó el vínculo que había construido con la modelo.

“La relación fue fantástica desde el primer día que la conocí. Y tiene unos hijos maravillosos, unos chicos tan bien criados, tan amorosos, inteligentes. Estamos muy contentos de que estén en nuestra familia”, había expresado.

Ahora, frente a las preguntas sobre la separación, Palito eligió mantener la reserva y concentrarse en el reconocimiento a su extensa carrera musical.