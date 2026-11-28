Palmeiras tiene un historial equilibrado frente a los equipos argentinos en las series mano a mano de la Copa Libertadores: disputó 10 cruces eliminatorios, con cinco clasificaciones y cinco eliminaciones. Sin embargo, hay un equipo que sobresale en ese registro: Boca Juniors, que lo dejó afuera en cuatro oportunidades. Ahora, el conjunto brasileño tendrá un nuevo desafío ante Estudiantes de La Plata en la final de la edición 2026.

El Xeneize es el club argentino que más veces eliminó al Verdão en la competencia continental. Lo consiguió en la final de 2000 y en las semifinales de 2001, 2018 y 2023. Cuatro golpes que quedaron marcados en el historial entre ambos equipos.

Estudiantes, el primer equipo argentino que eliminó a Palmeiras

La primera eliminación de Palmeiras frente a un club argentino ocurrió en 1968, cuando se enfrentó a Estudiantes de La Plata por la definición de la Copa Libertadores.

En el partido de ida, disputado en Buenos Aires, el Pincha ganó 2-1. En la revancha, el conjunto brasileño se impuso por 3-1 y llevó la definición a un tercer encuentro. En el desempate, disputado en Montevideo, Estudiantes ganó 2-0 y se quedó con el título continental.

De esta manera, el equipo platense consiguió una conquista histórica y dejó el primer antecedente negativo de Palmeiras en una definición frente a un rival argentino.

Las cinco veces que Palmeiras eliminó a equipos argentinos

El conjunto brasileño también consiguió imponerse en cinco series eliminatorias frente a clubes de nuestro país. Sus clasificaciones fueron ante:

Independiente: cuartos de final de 1961.

River Plate: semifinales de 1999.

Godoy Cruz: octavos de final de 2019.

River Plate: semifinales de 2020.

River Plate: cuartos de final de 2025.

El último antecedente fue precisamente frente al Millonario, en los cuartos de final de la edición pasada. De esta manera, Palmeiras llega a la nueva definición continental con un registro dividido en partes iguales frente a los equipos argentinos.

Palmeiras vuelve a cruzarse con Estudiantes en una final

Este sábado 28 de noviembre, Palmeiras tendrá una nueva oportunidad de modificar su historial ante los argentinos cuando enfrente a Estudiantes de La Plata por la final de la Copa Libertadores 2026.

El encuentro se disputará desde las 17 en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Para el equipo brasileño será una oportunidad de buscar revancha por aquella definición de 1968, mientras que el Pincha intentará repetir la historia y conseguir su quinta conquista continental.