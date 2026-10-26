¿Palo para Mauro Icardi? La picante frase de Lizy Tagliani que sorprendió a Wanda Nara

Lizy Tagliani, Wanda Nara, Pablo Migliore y Hernán Coronel protagonizaron un desopilante cruce durante la emisión de MasterChef Celebrity por Telefe. La chispa se encendió cuando una concursante destacó la química evidente entre la conductora y sus compañeros al señalar que hay onda entre ellos en el estudio de televisión.

Wanda Nara no tardó en sumarse al momento divertido y le lanzó a su amiga que botinera no la tenía. Fiel a su estilo cómplice, Lizy Tagliani respondió rápido para seguir con el juego y exclamó que estaba peleándose entre los dos varones mientras compartían risas ante las cámaras.

La conversación subió de tono con la intervención de Hernán Coronel al definir el cruce como los dos machimbres, lo que dio pie a más bromas. Sin perder la oportunidad, Lizy Tagliani redobló la apuesta frente a todos y aseguró divertida que le tiró onda Mala Fama.

El remate llegó cuando Wanda Nara indagó entre risas al cantante sobre si la había embarazado en pleno programa. Ahí fue cuando Lizy Tagliani lanzó la indirecta para Mauro Icardi al gritar "Sí, Más vale que me pase la cuota alimentaria. Que no sea como otro. Pasame el teléfono de Ana Rosenfeld", en referencia a los reclamos por $1000000 o cualquier otra suma de dinero de las cuotas.