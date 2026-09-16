Pamela Anderson sobre Stallone: “Me ofreció una casa y un piso a cambio de ser su chica número 1”

Pamela Anderson volvió a ratificar su versión sobre una supuesta propuesta que le habría hecho Sylvester Stallone durante sus primeros años en la industria del entretenimiento. La actriz canadiense recordó el episodio que ya había revelado en el documental Pamela: Una historia de amor, lanzado en 2023. Según su relato sobre aquel momento, el actor le realizó una oferta concreta para iniciar un vínculo. “Me ofreció una casa y un piso a cambio de ser su chica número 1”, afirmó la artista. En esa misma conversación, según sus palabras, decidió cuestionar la situación planteada por el actor y le preguntó “si eso significaba que existía una chica número dos”.

Tras la difusión de sus afirmaciones, la respuesta desde el entorno del actor no tardó en llegar. Un portavoz de Stallone declaró ante la revista People que la versión expresada por la actriz era “falsa e inventada”, desmintiendo de manera categórica que el actor hubiera realizado un ofrecimiento de esas características. Sin embargo, lejos de retractarse o modificar sus palabras, la protagonista de la historia decidió defender públicamente sus dichos. “¿Cómo podría habérmelo inventado?”, planteó al ser consultada nuevamente sobre el episodio, manteniendo su postura firme sobre los hechos relatados.

Este cruce de versiones coincide con un período de revalorización profesional para la actriz, quien atraviesa una etapa de renovación en la industria del cine tras convertirse en uno de los grandes íconos de los años 90. Su regreso a los primeros planos de la industria comenzó con su participación en la película The Last Showgirl, estrenada en 2024. Su trabajo en ese largometraje le valió su primera nominación a un Globo de Oro en la categoría de Mejor actriz en drama, un reconocimiento que impulsó la apertura hacia nuevos proyectos cinematográficos.

Durante 2025, la carrera de la actriz sumó un nuevo hito al participar en el reboot de Agárralo como puedas. En esa producción interpretó a Beth, una novelista de género negro que se alía con el personaje encarnado por Liam Neeson. El estreno de la cinta volvió a colocar a la actriz en el centro de la escena mediática, generando además atención por la complicidad que ambos intérpretes mostraron de manera pública durante las actividades de promoción de la película. De esta forma, la artista consolida una nueva fase en su trayectoria, con proyectos que la alejan de los personajes que la hicieron famosa décadas atrás.