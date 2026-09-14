Pamela David protagonizó uno de los momentos más emotivos de PH, Podemos Hablar, al quebrarse mientras hablaba sobre las críticas que recibió a lo largo de su carrera. Frente a Andy Kusnetzoff, la conductora reconoció que todavía le duele que se cuestione su trabajo y que parte de su trayectoria sea atribuida a su imagen o a su matrimonio.

La charla tomó un tono íntimo después de que Analía Franchín destacara el recorrido profesional de David y señalara que haber sido considerada una mujer atractiva no debería quitarle mérito a su desempeño en los medios. La reflexión movilizó a Pamela, quien intentó contener las lágrimas antes de agradecerle.

“Pensé que lo había superado y que no me importaba el qué dirán”, reconoció la conductora antes de admitir que todavía le afectan determinados comentarios. Además, contó que trabaja desde muy joven y que siempre se tomó su profesión con mucha responsabilidad.

David explicó que una de las situaciones que más le pesa es sentir que debe justificar permanentemente los lugares que ocupa en televisión. Según relató, incluso cuando participa como invitada en programas de otros canales, aparecen cuestionamientos relacionados con su vínculo con Daniel Vila, empresario y presidente de América.

La conductora aseguró que detrás de su carrera hubo años de preparación, compromiso y trabajo, y lamentó que muchas veces ese recorrido quede opacado por prejuicios. También admitió que su aspecto físico le abrió puertas, pero señaló que eso no invalida el esfuerzo posterior para mantenerse durante años frente a las cámaras.

“Me duele mucho”, expresó al referirse a las críticas. Pamela también reconoció que la exposición pública se vuelve todavía más compleja cuando los comentarios involucran a su marido y a su familia.

Durante la entrevista recordó además la muerte de su hermano y contó que aquel fue uno de los momentos en los que más mensajes de cariño recibió. Esa experiencia la llevó a plantear que no quisiera atravesar situaciones dolorosas para recibir palabras afectuosas del público.

Sobre el cierre, David admitió que todavía no encontró una forma de lidiar completamente con los cuestionamientos y reconoció que continúa trabajando para que los prejuicios no condicionen la manera en la que vive su carrera.