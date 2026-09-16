PAMI mantiene abierta la inscripción a una amplia variedad de cursos y talleres gratuitos destinados a sus afiliados. Las propuestas incluyen actividades vinculadas con el movimiento, la recreación, el aprendizaje y el bienestar, con alternativas que pueden realizarse de manera presencial, virtual o mixta.

Entre las opciones disponibles aparecen gimnasia adaptada, caminatas, yoga, ritmos latinos, tango, folclore, danzaterapia y educación postural. También hay propuestas para estimular la memoria y la creatividad, como ajedrez, juegos de mesa, teatro, idiomas, alfabetización y nuevas tecnologías.

Qué cursos y talleres ofrece PAMI

La oferta está organizada principalmente en dos modalidades. Por un lado, están los cursos universitarios UPAMI, que son dictados por docentes de universidades y pueden tener modalidad presencial, virtual o mixta.

Por otro lado, se encuentran los talleres sociopreventivos, que son presenciales y se realizan en centros de jubilados y pensionados. La disponibilidad depende de cada institución y de los cupos existentes.

No es necesario contar con estudios previos para participar. Además, las actividades disponibles pueden variar según la localidad, por lo que el catálogo se actualiza de acuerdo con los cursos y talleres habilitados en cada lugar.

Cómo anotarse a los cursos gratuitos de PAMI

La inscripción se puede realizar de manera online a través del portal de cursos y talleres de PAMI o desde la aplicación Mi PAMI.

Para comenzar, hay que ingresar a la sección de cursos y talleres y elegir entre cursos universitarios UPAMI o talleres sociopreventivos. Luego se selecciona una temática y se consulta el listado de propuestas disponibles.

En el caso de los talleres sociopreventivos, es necesario indicar la provincia y el departamento donde vive la persona afiliada, ya que solamente se pueden elegir los talleres disponibles en ese departamento.

Una vez seleccionada la actividad, el sistema muestra información sobre la modalidad, lugar, días, horarios, duración, fecha límite de inscripción y cupos disponibles. Finalmente, se deben completar los datos solicitados y confirmar la inscripción.

Cuántos cursos se pueden elegir

PAMI permite inscribirse en hasta cinco cursos universitarios UPAMI y hasta tres talleres sociopreventivos. Los cupos están sujetos a la disponibilidad de cada propuesta.

De esta manera, los afiliados pueden elegir actividades de acuerdo con sus intereses y disponibilidad, desde propuestas relacionadas con la actividad física y la danza hasta opciones vinculadas con juegos, memoria, tecnología, arte e idiomas.