Pampa del Leoncito: no pueden sacar a una camioneta que quedó atrapada

El escenario natural de la Pampa del Leoncito en Calingasta enfrenta una situación compleja tras el ingreso de una camioneta que quedó atrapada a un kilómetro y medio hacia el interior del área protegida. El suelo se encuentra actualmente en un estado crítico por estar congelado y saturado de agua lo que provocó que el vehículo se hundiera profundamente. Según los informes técnicos el paso del rodado dejó huellas de hasta 25 centímetros de profundidad sobre la superficie vulnerable.

El operativo de rescate inicial incluyó el uso de motos y la colocación de escaleras bajo las ruedas para intentar ganar tracción pero ninguna de estas maniobras tuvo éxito.

Personal de Bomberos intervino en el lugar aunque las dificultades del terreno que combina barro y sectores de hielo impidieron el acceso de maquinaria pesada. Ante el riesgo de generar un impacto mayor las autoridades decidieron dejar la camioneta bajo custodia mientras se define una estrategia de extracción segura.

La causa quedó radicada en el Juzgado de Paz Letrado de Calingasta tras la intervención de la Comisaría 33 de Barreal y la Secretaría de Medio Ambiente,. El magistrado a cargo deberá establecer la sanción correspondiente por la infracción y determinar los pasos a seguir para retirar la unidad.

Los especialistas sugieren que podría ser necesario esperar entre un mes y medio o dos meses hasta que el suelo se seque aunque el pronóstico de nuevas precipitaciones en la zona cordillerana podría retrasar estos plazos.

Desde los organismos encargados de preservar el patrimonio provincial enfatizaron que "disfrutar el paisaje también implica respetar el lugar y asumir la responsabilidad de preservarlo para quienes vienen después" para generar conciencia sobre el daño ambiental. Por ahora el vehículo permanecerá en el sitio exacto donde se encajó para evitar que nuevas maniobras amplíen las marcas en la tierra ya afectada por la imprudencia de los ocupantes.