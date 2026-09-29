La Dirección de Despacho Minero, dependiente del Ministerio de Minería de San Juan, formalizó el trámite iniciado por Pampa Exploración S.A. para establecer una servidumbre de campamento sobre una superficie de 25 hectáreas en el departamento Iglesia. El expediente N° 1124-681-P-24 fue encuadrado por Resolución N° 87-DDM-26, que ordena practicar el requerimiento a los propietarios del terreno donde se pretende constituir la servidumbre.

La medida alcanza a quienes figuren en los informes de la Dirección de Geodesia y Catastro y del Registro de la Propiedad, y también a quienes se consideren con derecho a oponerse. El edicto, publicado en el Boletín Oficial, establece que los propietarios tendrán 10 días desde la notificación para hacer valer sus derechos. En paralelo, la empresa deberá acreditar en un plazo de 30 días el cumplimiento de las publicaciones ordenadas: dos avisos en el Boletín Oficial dentro de un término de 10 días.

Qué es una servidumbre minera

En minería, una servidumbre es un derecho que permite a una empresa utilizar o afectar un terreno que no le pertenece cuando resulta necesario para el desarrollo de una actividad vinculada con una mina o un derecho minero. El Código de Minería contempla la ocupación de terrenos para campamentos, oficinas, depósitos, caminos, transporte, instalaciones y uso de aguas, siempre bajo condiciones y con indemnización cuando corresponda.

En este caso, el pedido apunta específicamente a la instalación de un campamento. La resolución no autoriza por sí misma una explotación minera: es un paso administrativo previo para contar con la infraestructura necesaria mientras avanza la exploración del proyecto.

Quién es Pampa Exploración

Pampa Exploración S.A. es una empresa argentina de exploración de cobre, oro y plata, creada en 2013. Es subsidiaria 100% de NGEx Minerals Ltd. (Canadá), aunque la propiedad se canaliza a través de NGEx Argentina Holdings Inc. (10%) y Urupampa S.A. (90%).

La compañía sostiene el proyecto Lunahuasi, en San Juan, descubierto en 2023 y parte del distrito Vicuña. En febrero de 2026, Pampa Exploración cambió su objeto social para dedicarse exclusivamente a Lunahuasi como Vehículo de Proyecto Único (VPU) dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Su directorio está integrado por Martín Rode (presidente), Alfredo Vitaller (director de Asuntos Corporativos), Carlos Forcada, César García Baltar y Lorena Cillo, entre otros, según registros societarios.

A nivel internacional, NGEx Minerals designó recientemente a Adam Lundin como CEO. Lundin también es CEO y presidente de LunR Royalties Corp., presidente del consejo de Lundin Mining Corp. y Fireweed Metals Corp., y forma parte de los consejos de Lucara Diamond Corp. y de la Fundación Lundin.

El trámite

El expediente representa un nuevo paso administrativo vinculado con infraestructura minera en Iglesia. Una vez cumplidas las etapas de notificación, oposición y publicación, el trámite continuará con el análisis administrativo correspondiente.

Por ahora, no constituye una autorización de explotación. Se trata de un requerimiento de servidumbre que, de prosperar, permitirá a Pampa Exploración contar con un campamento para el desarrollo de sus tareas de exploración en Lunahuasi, uno de los proyectos de cobre que avanzan en la provincia bajo el paraguas del RIGI.