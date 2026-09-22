Pampita confirmó que se separó varias veces de su novio por la distancia

Pampita volvió a pronunciarse sobre su actualidad sentimental y, aun cuando reafirmó su compromiso con el vínculo, expuso la complejidad que implica sostener una pareja signada por la distancia geográfica. La modelo brindó detalles sobre su futuro afectivo, el anhelo familiar que no logró materializar y planteó un requisito puntual al ser indagada sobre la posibilidad de contraer matrimonio nuevamente.

Respecto a su pareja, Martín Pepa, precisó que realizó un viaje a Nueva York para reencontrarse con él en los Hamptons. Asimismo, indicó que el regreso de él al territorio argentino está previsto para el 5 de octubre, permanencia que se extenderá hasta finales de diciembre.

En referencia al modo en que gestionan el vínculo lejano, la conductora señaló que en pocos meses llegarán a los dos años de noviazgo y sostuvo que lograron sobrellevar las exigencias de un esquema novedoso para las dos partes. “Lo fuimos viviendo como nos iba saliendo”, manifestó, al tiempo que remarcó la capacidad para superar los inconvenientes y “perdurar en el tiempo”.

La modelo admitió que la ausencia de una convivencia cotidiana constituye un obstáculo severo en la rutina compartida y reveló que atravesaron distanciamientos temporales. Pese a ello, subrayó la decisión conjunta de perseverar en la unión: “Es lo que nos toca. Hemos tenido separaciones y no pudimos. Apostamos a seguir intentándolo”.

En cuanto a la mirada de su círculo cercano, expresó que sus amigas le sugieren capitalizar la independencia que le otorga este formato, aunque reconoció que su preferencia sería contar con la presencia de su pareja en el país.

Al ser consultada sobre si mantiene el deseo de constituir una familia, adoptó una postura cautelosa y declinó proyectar a largo plazo. “No sé qué pasará, no sé el destino”, declaró. En esa misma línea, rememoró su historial afectivo y admitió: “A esta altura ya me entregué, hice lo que pude con el amor y salió mal. Así que ahora me dejo llevar”.

Asimismo, se refirió al esquema de hogar que imaginó en alguna etapa de su vida al confesar: “No salió el proyecto de familia que a mí me gusta”.

Por último, al evaluar la alternativa de una futura boda, fijó una premisa vinculada de manera directa con la dispersión geográfica que afronta en el presente. “Y tendría que, por lo menos, ser una persona que vive en este país”, afirmó. A modo de conclusión, argumentó que ambos priorizan sus respectivas vocaciones laborales y que la crianza de sus hijos añade complejidad a la consolidación de un plan de vida unificado.