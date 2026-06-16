Pampita contó cómo fue estafada con las figuritas del Mundial

Pampita compartió una experiencia negativa relacionada con la organización del Mundial 2026 y las expectativas de sus hijos. Al tener tres hijos varones, la modelo buscó una alternativa económica para completar el álbum de figuritas sin recurrir constantemente al comercio de cercanía.

Ella explicó su estrategia inicial comentando que "Yo dije: compro la caja grande, la divido y listo. El tema es que la compré en no sé dónde y tardaba bastante en llegar" respecto al pedido realizado.

La demora en la entrega generó frustración en el entorno familiar durante varios días. Según su relato, "Los chicos estaban re aburridos porque en el colegio todos estaban cambiando y ellos no tenían nada. Claro, yo no compraba en el Kiosco porque estaba esperando la caja" sobre la situación de los menores. Finalmente, el paquete llegó a su destino pero el contenido no coincidía con lo adquirido.

La sorpresa se transformó en indignación al descubrir el engaño dentro del envoltorio. La conductora detalló el hallazgo afirmando que "Me mandaron dos cajas de puré de tomates. Ocupaban el mismo tamaño que la caja de figuritas pero fui totalmente estafada" tras abrir el envío.

Ante esta situación, debió realizar las compras en el negocio del barrio como el resto de los ciudadanos. Actualmente, se encuentra en Estados Unidos para presenciar el debut de la selección nacional, sumando esta vivencia a sus asistencias previas en los años 2002, 2014 y 2018.