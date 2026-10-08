Pampita contó la verdad tras ser acusada de hacer trampa en la peregrinación

Carolina Pampita Ardohain participó el pasado 3 de octubre de la Peregrinación a Luján, una tradición que realiza desde hace varios años y que en esta ocasión estuvo marcada por la lluvia y el mal tiempo, compartiendo su emoción en redes tras llegar a la Basílica.

Sin embargo, el periodista Nacho Ortelli de Radio Rivadavia puso en duda que la conductora hubiera recorrido todos los kilómetros a pie, generando revuelo mediático por la supuesta trampa en la caminata religiosa.

Consultada por Ángel de Brito en LAM antes de la gala solidaria de Casa Ronald, la modelo preguntó quién la acusaba y, al enterarse, lanzó una dura respuesta hacia el periodista de la emisora radial.

"Aprovecho este momento para invitarlo a Nacho para que camine el año que viene conmigo. No puede perderse esta experiencia, vivirla en carne propia. Y ruego a Dios que llueva durante horas, que se caiga el cielo, como fue en esta oportunidad, que nos dé el placer de vivirla así, épicamente, juntos. Está invitadísimo", afirmó Pampita.

Mirando a cámara, la empresaria agregó: "Espero que me dé una respuesta".

Más tarde, la figura de la televisión profundizó sobre su vínculo con este evento religioso y dejó en claro que no se debe juzgar la devoción de las personas por la distancia física recorrida.

"Ya fui a Luján un montón de veces. No creo que tan fiel sos o qué tan buen peregrino sos de acuerdo a los kilómetros que camines", sostuvo la modelo ante los micrófonos del programa de espectáculos.

Para finalizar, la celebridad remarcó que cada creyente vive el trayecto según sus posibilidades y rechazó que la experiencia de fe sea evaluada como una competencia de resistencia.

"Cada uno camina lo que puede, lo que quiere y todo es válido, por eso hay tantas salidas diferentes. No estaría bien juzgar a la gente por quién camina más o quién camina menos. No es una maratón, es una cosa muy personal", concluyó Pampita.